Homem mata o pai e mãe escapa ao se fingir de morta após ser esfaqueada em Cotia

Diego Aparecido Rabelo, de 31 anos, foi preso após matar o próprio pai, de 59 anos, esfaquear a mãe, 53, em Cotia, na noite de terça-feira (4). Para escapar da morte, a mãe do rapaz se fingiu de morta após ter levado ao menos 9 golpes de faca do próprio filho, que estava sob efeito de drogas.

O pai de Diego não resistiu e morreu em casa. Já a mãe foi socorrida pela Guarda Municipal (GCM) de Cotia e levada para um hospital no município, onde ainda permanece internada, mas seu quadro de saúde é estável. De acordo com o “Primeiro Impacto”, do SBT, Diego não trabalhava e era sustentado pelos pais, sendo que o pai era jardineiro e a mãe doméstica.

Diego, que é usuário de droga, já tem passagens pela polícia. Na noite do crime, ele invadiu a casa dos pais na tentativa de conseguir dinheiro para comprar drogas. O pai foi impedir o filho de sair de casa e acabou sendo morto com uma faca. Em seguida, Diego parte para cima da mãe e foge.

Depois de cometer o crime, Diego retornou à casa dos pais e roubou um micro-ondas para conseguir mais drogas. Policiais desconfiaram de um veículo que havia três homens e reconheceram que um dos rapazes era Diego. Ele foi detido em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio e latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

