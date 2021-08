Homem não aceita fim do relacionamento e mata ex-mulher em Carapicuíba

Uma mulher de 25 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro na manhã do sábado (28), em Carapicuíba. A vítima, Daiane Lopes, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

José Veríssimo não aceitava o fim do relacionamento de oito anos. Para matar a ex-mulher, que levou ao menos 13 facadas na região do pescoço, José mandou o filho de 3 anos do casal para a casa da mãe dele.

O crime aconteceu na casa onde Daiane morava, no dia em que ela se preparava para viajar para o interior do Ceará com o filho. Ela tentava deixar Carapicuíba desde maio deste ano. Daiane vivia em uma relação abusiva, marcada por brigas e agressões, mas decidiu colocar um ponto final.

Inconformado com o fim, José decidiu tirar a vida da ex-companheira. Ele trancou a porta da casa para dificultar qualquer tentativa de fuga de Daiane ou a entrada de alguém no imóvel. A polícia foi acionada pelos vizinhos e encontrou a vítima caída no chão, perto da cama.

Já o assassino fugiu, mas foi localizado em seguida com a ajuda da mãe dele. José tentou se esconder na casa de uma tia, em Diadema, foi preso em flagrante e levado ao 1° DP de Carapicuíba.

(Com informações do “Brasil Urgente”)