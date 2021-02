Homem obriga menina de 12 anos a subir em moto e a estupra em Carapicuíba

Uma menina de 12 anos foi estuprada por um homem que a obrigou a subir em sua moto, na noite desta quarta-feira (24), na Vila Iza, em Carapicuíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a garota retornava da casa de uma amiga quando, na avenida Nossa Senhora Aparecida, um motociclista se aproximou, mostrou a arma e a obrigou a subir na moto; em seguida, levou a menina a um local desconhecido e a violentou, segundo informações do programa local “Em Foco”.

Após o abuso, o criminoso fugiu. A menina pediu ajuda a uma senhora, que acionou a polícia. Ela foi socorrida e encaminhada para exames no Hospital Pérola Byington. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

Quem tiver informações que possam levar à captura do criminoso pode colaborar por meio do Disque Denúncia 181, com anonimato garantido. (Com informações do programa “Em Foco”)

