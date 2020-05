Homem pede ajuda na internet após ter colchão furtado em Carapicuíba e viraliza

O pedido de ajuda de um rapaz que teve o colchão furtado, neste sábado (23), no Ariston, em Carapicuíba, viralizou na internet. Ele alega que colocou a cama box para secar do lado de fora da casa onde mora, mas não a encontrou mais.

“Quem for do Ariston e passou na rua Mauá e pegou uma cama box que estava lá fora, por favor, devolvam. Só colocamos pra secar… E quem puder, dá ‘rt’ para ajudar”, escreveu o rapaz nas redes sociais.

O pedido de ajuda teve mais de 1,2 mil compartilhamentos e centenas de reações e comentários no Facebook. “Eu achei que era meme”, comentou uma mulher. “Na verdade não era, mas acabou virando”, respondeu o rapaz.

“Mentira, é sério isso?”, perguntou uma internauta. “Tô rindo, mas tô chorando”, respondeu o rapaz, que também falou que teve que dormir no sofá: “eu reveso, dormi no sofá, mas dói as costas”, reclamou o carapicuibano.

A publicação do furto inusitado repercutiu em outros estados, como Paraná e Bahia. “Meu Deus, eu tive que vir no seu face para confirmar se era verdade ou meme”, disse um rapaz.

“Gente, quem lava cama e põe na rua pra secar?”, perguntou outra internauta. “Tô morando nessa rua há um mês, já tô com medo de me levarem”. Brincou outra mulher.

“Trabalho vendendo cama usada, se for sua do 50% de desconto”, brincou uma jovem. “E se tu não chamar a polícia, te dou um brinde”, completou. “Tô falando, que meu reino Ariston é mágico”, disse uma mulher.