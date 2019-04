Homem pergunta ao vivo sobre Bonner e Fátima Bernardes responde | vídeo

Saia justa. Assim pode ser definido um momento do “Encontro” com Fátima Bernardes, da TV Globo, nesta quarta-feira (24). Durante uma passagem ao vivo, “Seu Zezinho”, um senhor que tem aulas da alfabetização com uma criança de nove anos mandou uma mensagem para a apresentadora e questionou se ela é esposa de William Bonner.

“Eu quero mandar um abraço pra dona Fátima. Saudades do ‘Jornal Nacional’ com ela e o Bonner (…) Ele é marido dela né?”, questionou o homem (vídeo abaixo).

Fátima se saiu com elegância do questionamento. “Manda um beijo para o seu Zezinho. Diga a ele que eu fiquei muito comovida porque reforça o que a gente sabe do nosso trabalho. Mesmo uma pessoa que não sabe ler e escrever, consegue se informar e fazer parte do mundo que a gente tá fazendo”, declarou a apresentadora.

Depois, ela brincou com a situação. “Ele não sabe de tudo, né gente? Tava meio desatualizado”.

Fátima e Bonner se divorciaram em 2016, depois de 26 anos de casamento. Eles têm trigêmeos. O apresentador do “Jornal Nacional” se casou no ano passado com a fisioterapeuta Natasha Dantas e ela namora o deputado federal Túlio Gadelha.