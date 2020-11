Homem prova que não é o pai da criança no chá revelação e desmascara mulher e amante

Durante uma festinha organizada para descobrir o sexo do bebê, um homem fez outra revelação chocante para os convidados: ele provou que não era o pai da criança. O caso aconteceu no México e viralizou nas redes sociais.

publicidade

Durante o evento, ele mostrou vídeos em que aparecem sua mulher com o amante que, para a surpresa do público, também estava entre os convidados do chá revelação. Nas imagens, a mãe do bebê e o amante aparecem enrolados de toalha em cenas de romance.

Além de expor a traição, o marido mostrou ainda o exame do ultrassom, confirmando que sua mulher estava grávida de seis meses e não de quatro meses, como ela havia afirmado a ele.

publicidade

Com a revelação inusitada, o provável verdadeiro pai do bebê foi atacado pelos convidados do chá, que atiraram o bolo nele e deram uma série de empurrões para expulsá-lo do local.