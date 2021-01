Homem que ameaçou divulgar fotos íntimas da ex com o atual é condenado pelo TJSP

A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem pelo crime de extorsão. O réu deverá cumprir quatro anos de reclusão em regime aberto por ter ameaçado expor fotos íntimas da ex-namorada com o atual companheiro.

Consta nos autos que o homem estava inconformado com o fim do relacionamento e criou um perfil no Instagram para enviar mensagens ao atual companheiro da ex-namorada. Nas mensagens, ele dizia que ia divulgar fotografias do casal em situações sexuais caso o rapaz não pagasse a quantia de R$ 1 mil.

Depois das ameaças, foi descoberto que o réu conseguiu as fotos do casal por ter acesso ao armazenamento em nuvem da ex.

