Homem que assediava menino de 11 anos pela internet é preso em Itapevi

Um homem de 23 anos foi preso em Itapevi nesta quinta-feira (5) acusado de assediar pela internet um menino de 11 anos e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças no celular.

publicidade

A criança com quem ele mantinha contato mora em Boituva, no interior paulista. Os pais do garoto acionaram a polícia após encontrarem mensagens do criminoso pedindo fotos e vídeos íntimos do menino. O homem usava um perfil falso no Instagram, no qual se passava por um adolescente, para manter contato com a vítima.

“Ele mantinha um Instagram ‘fake’ e ficava aliciando menores. Ele utilizava o perfil como se fosse uma adolescente mulher e, se passando por ela, pedia vídeos de pornografia das crianças. Ele armazenava tudo no celular”, afirmou o delegado Emerson Jesus Martins ao portal “G1”.

publicidade

O criminoso foi preso em flagrante em sua casa, em Itapevi. Ele admitiu o crime e disse aos policiais que precisa de tratamento. A Delegacia de Boituva continua investigando o caso.