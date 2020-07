Homem que atirou na cabeça da mulher em Osasco mandou áudio chorando para a família dela

“Eu dei um tiro nela. Acho que pegou de raspão na cabeça”. Assim, em áudio aos prantos enviado para a cunhada, o vendedor Andres Melo relatou o crime que havia acabado de cometer na manhã de domingo (5), na região do Bela Vista, Osasco.

Sem aceitar a separação após uma relação conturbada de cerca de 11 anos, Andres atacou a mulher, a operadora de caixa Tatiane de Souza, enquanto ela dormia e deu dois tiros nela. Um dos disparos pegou de raspão na cabeça. Um dos dois filhos do casal, de seis anos, presenciou tudo.

Depois do crime, Andres levou a mulher, em estado grave, à UPA Centro, em Osasco. Em áudio enviado à irmã de Tatiane, ele relatou ainda os momentos de desespero após o crime. “Ela estava dentro do carro e falava ‘me ajuda’”, contou. O vendedor deixou a mulher entre a vida e a morte na UPA e fugiu. Mas testemunhas anotaram a placa do carro e a polícia o localizou e prendeu.

Andres é considerado por parentes de Tatiane um homem possessivo e violento. Ele vinha ameaçando a mulher após ela decidir se separar, segundo reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV.

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco como tentativa de feminicídio. Tatiane foi encaminhada ao Hospital Regional de Osasco, onde está internada em estado grave.