Homem que atropelou e matou em Carapicuíba é condenado a 93 anos de prisão

O Tribunal do Júri em Carapicuíba condenou um homem a 93 anos de prisão por dois homicídios triplamente qualificados, quatro tentativas de homicídio também com três qualificadoras e dois crimes de roubo.

Segundo a denúncia da Promotoria de Justiça, em fevereiro do ano passado o réu assaltou um homem e a esposa grávida de oito meses, que estavam ainda com uma criança de 2 anos dentro do carro, no “drive thru” de uma lanchonete. Usando uma arma de fogo, o réu ordenou que as vítimas descessem com a criança e saiu levando o carro e todos os pertences das vítimas.

No dia seguinte, o réu saiu dirigindo o veículo roubado levando a companheira no banco do motorista. Eles compraram e usaram drogas. Ao cruzar e ser identificado por policiais militares por causa do carro roubado, o acusado ignorou o comando de parada e seguiu em fuga por cerca de quatro quilômetros.

Na fuga, ele entrou na contramão e atropelou a primeira vítima, que não resistiu aos ferimentos. O homem ainda invadiu a calçada e atropelou uma menina de 9 anos, que também faleceu, além de outras quatro pessoas. O réu só parou o carro após bater em um poste, e ainda tentou fugir a pé. O caso, noticiado pelo Visão Oeste, gerou grande repercussão e revolta.

Os jurados acataram a tese do Ministério Público e entenderam que ele assumiu o risco de matar as vítimas, e acabaram condenando-o por crime de homicídio com dolo eventual e pelos roubos com uso de arma de fogo praticados contra o casal. A pena imposta a ele foi de 93 anos e quatro meses de prisão em regime inicial fechado. Defesa ainda pode recorrer.