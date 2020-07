Homem que esfaqueou mulher e filho é preso em Carapicuíba

Um homem de 30 anos, que esfaqueou a mulher e o filho, foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (27), em Carapicuíba. O crime aconteceu na residência onde o casal morava, na Cohab 2, no dia 23 de julho.

Ele teria chegado em casa alterado, agrediu e esfaqueou a mulher, de 22 anos. O filho do casal, de apenas dois meses, estava no colo da mulher e foi atingido. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Após o boletim de ocorrência, registrado no 1° DP de Carapicuíba, a Justiça expediu o mandado de prisão temporária do autor do crime. Ele foi capturado por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na Vila Municipal.

O agressor foi encaminhado à Cadeia Pública de Carapicuíba e responderá pelos crimes de tentativas de feminicídio e de homicídio.