Homem que estava desaparecido é encontrado em Cotia

Isac Alves de Lima Silva, de 29 anos, morador de Caucaia do Alto, foi encontrado e já está com a família. Ele estava desaparecido desde o dia 28 de agosto, quando saiu para tomar café em uma padaria e não retornou para casa.

De acordo com a mãe de Isac, Márcia Alves, ele foi localizado na manhã do último sábado (4), no Jardim Santa Izabel, em Cotia. “Ele teve uma perda de memória e quando foi voltando, conseguiu chegar até lá, onde o encontramos”, disse ao Visão Oeste.

Márcia Alves agradeceu a todos que se preocuparam e ajudaram a divulgar a foto do filho, que está bem.

