Homem que foi atacado pelo próprio pitbull em Osasco passa por cirurgia

O morador de Osasco que foi atacado pelo próprio cão da raça pitbull foi submetido a um procedimento cirúrgico e continua internado no Hospital Regional. O estado de saúde dele não foi informado.

O acidente aconteceu no último sábado (17), no bairro Padroeira. Segundo informações da Prefeitura ao G1, uma das moradoras se trancou em um dos quartos da residência com uma criança e chamou a Guarda Civil Municipal (GCM). Havia ainda outros dois menores trancados em outro cômodo da casa.

Quando chegaram ao endereço, os agentes se depararam com o animal atacando violentamente o tutor, que teve ferimentos no pescoço e rosto. O cão acabou sendo baleado para que a vítima fosse resgatada.

O tutor do animal foi encaminhado ao Hospital Regional e o cão foi recolhido à Zoonoses. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.