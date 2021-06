Homem que matou filha que o denunciou por estupro em São Roque está entre os mais procurados

Horácio Lazareno Lucas, que matou a própria filha de 13 anos a facadas, em São Roque, foi colocado pela Polícia Civil entre os mais procurados em todo o estado. Após cometer o crime, em 2018, ele fugiu para a mata e não foi mais encontrado.

Ele matou a filha horas depois de deixar a prisão onde cumpriu pena por estupro contra a cunhada. Enquanto estava preso, Horácio foi denunciado pela filha pelo mesmo crime.

Assim que saiu da prisão, ele voltou para casa para tentar convencer a filha de retirar a queixa contra ele. Ao se recusar, a adolescente levou várias facadas de Horácio.

Denuncie

Segundo informações do G1, populares já chegaram a afirmar que viram Horácio com boné e barba. Ele tem uma tatuagem no braço esquerdo. Como nasceu na região de São Roque, era muito conhecedor das trilhas no entorno.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a chegar ao paradeiro de Horácio, pode entrar em contato por meio do telefone (11) 3311-3148 ou via e-mail procurados@policiacivil.sp.gov.br, ou Disque Denúncia, no 181, sob total siglo.

