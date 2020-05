Homem que matou irmão e respondia por crime em liberdade é linchado em Carapicuíba

Antônio Carlos Nascimento, conhecido como Gazu, que matou o irmão Carlos Nascimento, com golpes de faca e respondia ao crime em liberdade, foi linchado pela população, neste sábado (16).

Uma equipe da Polícia Militar da 2ª Cia foi chamada para atender a uma ocorrência de agressão em via pública. Quando chegaram ao local, constataram que a vítima da agressão era Antônio Carlos, segundo a página no Facebook Programa em Foco.

Antônio Carlos, que após uma discussão, matou o próprio irmão e respondia em liberdade, foi levado em estado grave ao hospital, de acordo com a página. A ocorrência contou com a cobertura do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Discussão entre irmãos termina com morte

Após uma briga que teria sido motivada por ciúmes, Antônio Carlos, o Gazu, esfaqueou o próprio irmão Carlos Nascimento, que não resistiu aos ferimentos e morreu na última terça-feira (12).

O crime aconteceu na Estrada das Acácias, no Parque Roseira, em Carapicuíba.

Gazu, que também se feriu na discussão, foi levado ao Hospital Geral de Carapicuíba sob escolta. Ele respondia ao crime em liberdade.