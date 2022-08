Homem que não retornou à prisão após “saidinha” é preso com arma falsa em Cotia

Homem que não retornou à prisão após “saidinha” é preso com arma...

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Cotia com um simulacro de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (17). Ele estava foragido após ser beneficiado com a saída temporária e não retornar ao presídio.

De acordo com a GCM, o indivíduo foi detido no Jardim da Glória. Ele havia sido condenado pelo crime de roubo e estava com mandado de prisão em aberto por não ter retornado à cadeia após a saída temporária concedida em junho deste ano.

Ele foi conduzido ao DP de Cotia e recolhido à Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

