Homem que passeava com carro roubado é detido em Osasco

Um homem que dirigia um carro roubado foi detido no KM 18, em Osasco. Ele estava acompanhado por outra pessoa, em um Corsa Wind, quando foi abordado por PMs por volta das 3h da madrugada de terça-feira (19).

Equipes do 14° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano avistaram o veículo na avenida Sport Club Corinthians Paulista. Durante uma inspeção, os policiais constataram, junto ao Centro de Operação da Policia Militar (COPOM), que a placa do carro era diferente da numeração do chassi e que o veículo havia sido furtado.

O condutor foi detido. Ele e o passageiro foram encaminhados ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado como receptação.