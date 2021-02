Homem que tentou matar a ex com 7 tiros em Barueri é preso em Minas Gerais

Um homem de 36 anos que tentou matar a ex com sete tiros em Barueri foi preso em São João do Oriente, Minas Gerais, na sexta-feira (5). A tentativa de homicídio aconteceu em 2019 e, desde então, ele estava foragido.

A Polícia Militar chegou ao rapaz por meio de uma denúncia anônima. “Uma pessoa viu uma reportagem sobre o caso e disse que tinha um homem muito parecido morando na cidade”, explicou o sargento Thiago Franco ao G1.

De acordo com o PM, o homem foi encontrado dentro de casa e não resistiu à prisão. Enquanto estava na cidade, por aproximadamente três meses, ele trabalhava em um ferro velho e tinha um relacionamento com uma mulher, que disse não saber que ele era procurado pelo crime.

O foragido foi encaminhado à delegacia de Caratinga, em Minas, e permaneceu à disposição da Justiça.