Homem rapta e estupra menina de 13 anos em Cotia

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante após raptar e abusar sexualmente de uma menina de 13 anos, em Cotia. O caso aconteceu no Jardim Caputera, no último sábado (18).

Um dia antes, os pais da menina ligaram para a Polícia Militar para informar o desaparecimento da adolescente. Já no sábado, por volta das 9h, eles ligaram novamente aos policiais para informar que a filha voltou para casa por volta da meia-noite e contou que havia sido obrigada a ter relações sexuais com um homem.

A menina contou que foi abordada pelo rapaz na frente de sua casa e teria sido obrigada a acompanhá-lo até um imóvel no mesmo bairro. Durante o ato, a vítima disse ainda que era ameaçada pelo rapaz caso tentasse contar o ocorrido para a família.

Após o relato, equipes da Polícia Militar fizeram um patrulhamento no bairro e localizaram o homem, que estava em frente a casa de um tio, em uma área de mata. Ele foi cercado pelos policiais, confirmou que teve relação sexual com a adolescente, mas disse que foi com o consentimento dela.

Ele foi detido, encaminhado ao DP de Cotia e vai responder por estupro de vulnerável.

