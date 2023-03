Homem saca arma durante confusão em bar de Carapicuíba

Uma briga generalizada dentro de um bar, em Carapicuíba, quase terminou em tragédia, na madrugada do último domingo (12). A confusão foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento comercial e exibida no “Balanço Geral”, da Record TV.

publicidade

A discussão entre um grupo de homens começa dentro do bar, na avenida Inocêncio Seráfico, por volta das 3h43, e continua na calçada. Após trocar vários socos, um dos homens cai no chão e fica desacordado. Depois, outro rapaz aparece e o chuta violentamente.

As imagens mostram ainda quando um rapaz com camisa listrada e boné vai para o outro lado da avenida e volta em seguida. Ele saca uma arma da cintura, aponta na direção de ao menos dois rapazes e, por pouco, não atira.

publicidade

O grupo se espalha na avenida. Enquanto a briga continua, outros frequentadores do bar tentam socorrer o homem que está caído no chão. A causa da confusão não foi informada.

As imagens foram encaminhadas à polícia, que trabalha para identificar o homem que estava armado. À reportagem, a polícia informou que não foi registrado nenhum chamado para atender a ocorrência.