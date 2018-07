Homem sai da cadeia e mata ex-mulher a facadas em Santana de Parnaíba

O jardineiro Daniel J. da Silva, de 44 anos, é acusado de ter matado a facadas a ex-mulher, Maria da Silva, em Santana de Parnaíba, na noite da última sexta-feira (20), em Santana de Parnaíba. Ele está foragido.

Os dois tiveram um relacionamento de 18 anos e ele não aceitava o fim.

Daniel estava preso, cumpria pena por homicídio, e da prisão teria feito diversas ameaças a Maria, relatou uma amiga da vítima ao “SBT Notícias: “Ela chegou a falar pra mim que, quando ele fosse solto, iria matá-la, que ele ameaçava, falava que ‘se não sou dele, não vou ser de ninguém’”, relatou.

Na sexta-feira (20) por volta das 19h o acusado, que havia sido solto cumpriu com as ameaças, foi atrás da ex e a matou a facadas, na casa dela.

“Ela sempre me falava: ‘eu acho que vou morrer logo, porque esse homem vai me matar’. Eu sei que ele não queria a felicidade dela”, contou a amiga de Maria.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e feminicídio.