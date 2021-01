Homem sai para fazer mudança e desaparece em Carapicuíba

A família procura por Reginaldo Luquezi Silva, de 38 anos, que está desaparecido em Carapicuíba. Ele saiu da casa da mãe, no Jardim Angélica, às 11h da última quinta-feira (21) e não foi mais visto.

Reginaldo estava se preparando para mudar de casa. Ao sair, ele disse que iria começar a mudança, do bairro Ariston para o Centro de Carapicuíba. Alguns amigos do rapaz o esperavam para ajudar no transporte dos móveis, mas não conseguiram entrar em contato com ele.

A família não soube informar a roupa que Reginaldo usava quando foi visto pela última vez. Um boletim do desaparecimento já foi registrado, mas até o momento, os familiares não sabem o que poderia ter acontecido com ele.

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Reginaldo pode entrar em contato com o telefone (11) 95736-4606, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.