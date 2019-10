Homem se anuncia em grupo de Alphaville e viraliza

Um homem que se anunciou em um grupo que reúne vendas e oportunidades de negócios em Alphaville e região viralizou nas redes sociais.

No grupo “Desapego Alphaville”, ele colocou diversas fotos de si mesmo, em diferentes cômodos de uma casa, e o anúncio de que o produto anunciado era ele, junto a um “bom dia” e um emoji com uma piscadinha.

A postagem do pretenso galã de Alphaville foi parar na página “O Brasil Que Deu Certo”, que tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Facebook, na manhã desta quinta-feira (31) – veja abaixo. Os internautas brincaram com a autoestima dele e alguns se interessaram pelo “produto” anunciado.

“Queria ter metade dessa autoestima”; “a autoestima do homem é um negócio impressionante”, “literalmente oferecido”; “a noção passou longe”; “se é grátis, é porque ninguém está querendo”; e “Ele tirou foto em cada cômodo pra mostrar para as pretendentes que já tem casa mobiliada”, foram comentários que zombaram do anúncio.

Mas houve interessados, com comentários como “eu faria”; “alguém tem o link do anúncio? Quero”; e “ai, faria muito”.

A ação pode acabar até servindo de inspiração: “Tô chegando numa situação que terei q fazer isso também”, brincou uma internauta.

