Homem se mata após tentar assassinar a mulher em Osasco

Após tentar matar a companheira a facadas, um homem tirou a própria vida, na manhã desta quarta-feira (2), em Osasco.

publicidade

Durante a briga, a mulher conseguiu fugir de casa, encontrou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco e pediu ajuda. Com o rosto machucado, ela disse que o marido queria matá-la e que também se mataria.

Quando a GCM chegou à residência do casal, na rua Presidente Médici, na Vila Menck, encontraram o homem morto. Ele estava com duas facas cravadas no corpo.

publicidade

A vítima relatou à polícia que era agredida pelo marido frequentemente e que era mantida em cárcere privado por ele. O caso foi registrado no 10° DP de Osasco.

(Com informações do R7)

publicidade

“QUERIA BOLSONARO”// Grávida, Andressa Urach anuncia nome do bebê, que não foi escolha dela