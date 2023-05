Homem sofre acidente de trabalho em Cotia e é socorrido pelo helicóptero Águia da PM

Um acidente de trabalho deixou um homem ferido, na manhã desta segunda-feira (29), em Cotia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um trator tombou e prendeu as pernas do operário.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 11h18, na rua Pará, 580, no Jardim Maranhão. Foi necessário mobilizar o helicóptero Águia da Polícia Militar para socorrer a vítima, que sofreu trauma de abdômen e fratura na pelve.

O helicóptero pousou no Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, em Cotia, para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre seu estado de saúde.

