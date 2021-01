Homem tenta fugir da polícia com caminhão furtado e acaba preso em Osasco

Criminoso foi detido no Jardim Santa Maria.

Na tarde desta quinta-feira (28), policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem que dirigia um caminhão furtado na Estrada das Violetas, no Jardim Santa Maria, em Osasco. O criminoso chegou a tentar fugir da polícia com o veículo, mas logo foi capturado.

publicidade

De acordo com a PM, pouco depois das 16h15, uma equipe em patrulhamento suspeitou de um caminhão que trafegava pela via. Os PMs consultaram a placa via COPOM, mas não havia nenhuma irregularidade registrada. Então, decidiram abordar o suspeito.

Durante tentativa de abordagem dos policiais militares, o motorista tentou fugir, mas acabou cercado. Durante abordagem, foi constatado que trata-se de um caminhão que havia sido furtado e estava circulando com uma placa que não era a sua.

publicidade