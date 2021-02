Homem tenta fugir da polícia em caminhão com retroescavadeira em Itapevi

Um homem foi detido nesta segunda-feira (8), após ter sido flagrado desmatando ilegalmente uma Área de Proteção Ambiental (APP) em Itapevi. Agentes da Prefeitura e a Polícia Militar chegaram ao local, na região da Chácara Monte Serrat, por meio de uma denúncia.

publicidade

Ao chegarem no terreno, na Estrada da Cruz Grande, os fiscais, com apoio dos policiais militares encontraram a retroescavadeira funcionando. Na abordagem, o infrator chegou a oferecer um caminhão prancha para levar a retroescavadeira.

Durante o caminho até o Distrito Policial, o motorista do caminhão que levava a retroescavadeira tentou fugir, mas foi cercado com o auxílio de equipes do 20° Batalhão da Polícia Militar de Barueri. Ele resistiu à prisão e teve de ser algemado.

publicidade

Segundo os PMs, durante a tentativa de fuga, o condutor colocou a vida de pedestres em risco ao cometer direção perigosa. No registro da ocorrência, o delegado responsável elaborou o Termo Circunstanciado de intervenção em área de proteção ambiental e determinou a apreensão da retroescavadeira.

Fiscalização e multa por corte ilegal de árvores em Itapevi

O proprietário do terreno será multado. Para isso, o Setor de Fiscalização de Posturas de Itapevi solicitou levantamento da área para o setor de topografia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

publicidade

“A intervenção da fiscalização neste tipo de área deve ser feita com a presença da Polícia Militar Ambiental por lei. Com o levantamento topográfico, a Prefeitura deverá multar o proprietário em até cinco Unidades Fiscais do Município por metro quadrado. As infrações aplicadas serão pelo corte ilegal de árvores e pelo parcelamento irregular do solo”, explica o diretor de Posturas, Guilherme Rocha.

Para denunciar casos de irregularidades, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) pelo telefone 4143-7600, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.