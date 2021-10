Homem tira foto das nádegas de mulher e se masturba ao lado dela em pleno Terminal de Itapevi

Um homem foi preso após ser flagrado por policiais militares se masturbando ao lado de uma mulher no Terminal Rodoviário de Itapevi, no Centro da cidade, na semana passada.

Dois PMs em patrulhamento na área viram o homem com a mão no órgão genital por baixo da camiseta, sentado ao lado de uma mulher, extremamente constrangida com a situação. Ao avistar os policiais, ela pediu ajuda e expressou todo seu medo e constrangimento. A mulher afirmou que o criminoso dizia estar “com tesão”.

Abordado pelos PMs, o homem, chamado Paulo das Neves, negou que estivesse se masturbando. Os agentes de segurança puxaram a ficha dele e constataram que ele já tinha outras passagens pela polícia, por estupro de vulnerável, em Barueri, além de furto em Jaguariúna, no interior paulista.

Os policiais militares pediram também para Paulo desbloquear o celular, a fim de verificar se o aparelho era roubado. Após o desbloqueio, os PMs constataram que na tela do celular havia uma foto das nádegas da vítima, que ele havia tirado antes de começar a masturbar ao lado dela, e deixado como tela inicial.

O criminoso foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Itapevi. Paulo também é suspeito de ter se masturbado em frente a outra mulher momentos antes, no mesmo dia. Ele foi autuado em flagrante por importunação ofensiva ao pudor. (Com informações do jornal “Itapevi Agora”)