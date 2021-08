Homem usa Bíblia em suposto assalto, é baleado e zomba: “Vou fazer festa em Alphaville”

Baleado ao supostamente tentar assaltar um delegado na região de Pirituba, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (17), um suspeito zombou da situação: “Que alegria. À noite vou fazer uma festa em Alphaville para nós”, gritou, enquanto era socorrido, em referência ao bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de ricos e famosos.

A ocorrência aconteceu na Marginal Tietê. Segundo a polícia, com o trânsito congestionado, o suposto assaltante, identificado como Pedro Paulo Silva, de 44 anos, desceu de um veículo e teria tentado assaltar o delegado, que estava em um Mustang de R$ 500 mil na faixa ao lado.

O delegado, que não teve o nome divulgado, reagiu, atirou e acertou um tiro no braço de Pedro Paulo. O suspeito não estava com uma arma, mas com uma Bíblia nas mãos, ainda de acordo com a polícia.

Baleado no braço, Pedro Paulo passará por cirurgia. E após ser liberado do hospital, nada de festa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, como prometeu. Ele deve ser preso e responder por tentativa de roubo. A ocorrência foi registrada no 33º DP, em Pirituba, São Paulo. (Com informações do “Brasil Urgente”)