Homens são flagrados fazendo sexo em plena luz do dia em passarela em Osasco

Um vídeo de câmera de segurança que circula nas redes sociais mostra três homens fazendo sexo em plena luz do dia em uma passarela ao lado da rua da Estação, em Osasco, em frente ao cruzamento com a avenida Marechal Rondon, na região central da cidade.

As imagens mostram um dos homens se masturbando com a calça abaixada e a mão na parede, enquanto um outro se masturba, passa a mão nas nádegas dele e o agarra por trás. Um terceiro se masturba ao lado dos dois.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e há diversos relatos que é comum homens se reuniram no local para este tipo de prática. Outro ponto de “encontro” na região fica nos arredores da estação Antonio João da CPTM, em Barueri.

“Fiquei sabendo porque fui lá quinta, uma ‘yag’ me alertou e não é que é verdade? Passado! E as b*** que adora ir na Antonio João, nem se tocam que tem câmera no começo da estrada também”, foi um dos comentários sobre o vídeo.

“Moro bem próximo daí, a câmera de vigilância foi colocada recentemente. Essa rua parece um lugar abandonado, tem muito assalto. Pegação aí rola desde a época do Orkut”, comentou outro internauta.

“O povo quer f*** em via pública em plena luz do dia. Ali passa muita gente, inclusive famílias. Respeito”, foi mais um comentário sobre o vídeo nas redes sociais. “Estava com muita vontade de ir e conhecer, agora não mais”, comentou outro.

