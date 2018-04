Homicídios e roubos diminuíram em Osasco, apontam dados da Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou nesta quarta-feira, 25, o número de ocorrências registradas em março no estado. Em Osasco, o número de vítimas de homicídio no trimestre baixou 35,7%. Foram 9 vítimas de homicídio doloso no município nos primeiros três meses do ano, ante 14 no mesmo período do ano passado.

Os roubos de veículos caíram 36,7% no primeiro trimestre deste ano em Osasco. Foram 300 veículos roubados no município entre janeiro e março, contra 474 no mesmo período de 2017.

Os furtos de automóveis diminuíram 21,7% em Osasco no trimestre. Foram 855 casos registrados de janeiro a março deste ano, enquanto nos primeiros três meses de 2017 foram 669 veículos furtados na cidade.

Houve baixa ainda nos roubos em geral registrados no município no trimestre. A queda foi de 7%, com 2.200 ocorrências, ante 2.367 de janeiro a março do ano passado.