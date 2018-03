Hora do Planeta mobilizará pessoas para o viaduto metálico de Osasco no dia 24/03

Hora do Planeta mobilizará pessoas para o viaduto metálico de Osasco no...

Entre os eventos que acontecerão na Semana da Água 2018, a “Hora do Planeta” será destaque e mobilizará diversas pessoas sob o Viaduto Metálico no dia 24/3, das 20h30 às 21h30. Neste dia, as luzes serão apagadas por 60 minutos como uma forma de chamar a atenção do mundo sobre a importância do consumo consciente dos recursos naturais.

Publicidade

A Semana da Água será repleta de atividades, entre monitorias de educação ambiental, palestras e visitas a nascente modelo do Parque Dionísio Alvarez Mateos, no Jardim das Flores. A semana também contemplará dia 22/3, às 9h, no Parque Chico Mendes, uma ação em que haverá uma palestra para explicar sobre o programa de despoluição do Córrego Bussocaba.

A Semana da Água é um evento que faz parte do calendário oficial de Osasco e busca chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação e consumo consciente dos recursos hídricos.

Confira a programação completa:

Dias 19 a 25/03, das 10h às 22h

Exposição “Compartilhando água” – O olhar dos ambientes através da percepção dos alunos do terceiro ano de ensino médio das Escolas Estaduais de Osasco

Local: Osasco Plaza Shopping

Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro

Dias 19, 20 e 22/03

De olho na água: ação de Educação Ambiental com foco na Proteção de Nascentes – Nova etapa do Programa de Identificação e Revitalização de Minas e Nascentes

Público livre: 1ª turma das 9h às 11h, e 2ª turma das 16h às 18h

Local: Núcleo de Educação Ambiental Padre Ângelo Mazzarotto – Parque Dionísio Alvarez Mateos. Rua Georgina, 69 – Jardim das Flores

Participe: Inscrições gratuitas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 3652-9107.

Publicidade

Dia 20/03 às 19h

Palestra “Políticas Públicas para gestão das águas: mudanças e valorização dos recursos hídricos”

Local: FATEC Prefeito Hirant Sanazar

Rua: Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

Palestrante: Prof. Dr. Pedro Luiz Cortês

Com certificado de participação

Dia 21/03, 9h

Atividade socioambiental com os alunos do CECCO (Edmundo Burjato)

Local: Rua Tomás Antônio Gonzaga, 250 – Cipava

Dia 22/03, 8h

Lançamento do Projeto Córrego Limpo: despoluindo o Bussocaba

Local: Parque Chico Mendes

Rua Lazáro Suave, 15 – Bussocaba

Dia 23/03 às 9h

Monitoria “Água: responsabilidade compartilhada”

Ação contínua com alunos das escolas estaduais de Osasco

Local: Núcleo de Educação Ambiental Padre Ângelo Mazzarotto – Parque Dionísio Alvarez Mateos – Rua Georgina, 69 – Jardim das Flores

Publicidade

Dia 24/03, 20h30 às 21h30

Hora do Planeta – Mobilização na luta contra as mudanças climáticas

Prepare-se! O dia de fazer a diferença está chegando. Apague as luzes por 60 minutos.

Local: Viaduto Reinaldo de Oliveira – Ponte Metálica

Serviço

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente através do telefone (11) 3652-9107 ou e-mail: [email protected]