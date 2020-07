Horóscopo de hoje (01/07): confira as previsões para o seu signo

Horóscopo de hoje, quarta-feira, 01/07. Confira as previsões para o seu signo.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai conhecer alguém que se encaixará muito bem em sua vida e que você reconhecerá rapidamente como sua alma gêmea. Cupido estará no seu céu. Será o início de uma linda história…

Dinheiro & Trabalho: Na esfera profissional, parece que as influências planetárias acabarão beneficiando seus movimentos. Para começar, o ajudarão a fazer alterações no local de trabalho. Além disso, vão impor restrições… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As chances de encontrar alguém interessante estão aumentando, desde que você faça sua parte e se mostre como realmente é. Vai poder se apaixonar por alguém que atenda às suas…

Dinheiro & Trabalho: Os astros trazem boas notícias que o inspirarão muito. Você poderá ver uma ótima oportunidade para colocar sua vida financeira em ordem. Talvez seja um novo trabalho complementar. Algo a distância, uma… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se está percebendo que tanto você como a outra pessoa, estão com os mesmos sentimentos terá que observar o momento certo para se declarar. Não pense muito, sabe bem que…

Dinheiro & Trabalho: Podem haver algumas mudanças repentinas em sua vida profissional, e você terá que ser como um camaleão. Adapte-se rapidamente, para entrar em sintonia. Da mesma forma, qualquer problema que surgir… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: saberá como seduzir e conquistar o coração da pessoa que deseja, mesmo falando através de mensagens. A profundidade dos sentimentos estará na ordem do dia. Você será mais…

Dinheiro & Trabalho: É um dia excelente para a sua vida profissional. As estrelas mostram condições de dinamismo e movimento em tudo o que representa sua atividade no local de trabalho. Aqueles que estão em busca de um… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As primeiras chamas de afeição por essa pessoa podem se tornar um fogo apaixonado, desde que você se deixe levar pelo seu coração. O futuro lhe reserva algo muito especial com essa…

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia muito agitado no campo laboral, terá muitas tarefas para desenvolver. Mas isso é um bom sinal do céu para você, oferece confiança e inteligência intuitiva que podem levá-lo a alcançar seus… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Existe sempre um ponto de alegria que pode surgir a qualquer momento, especialmente se corresponde à pessoa que gosta. Você sabe que ela também sente algo, quer se…

Dinheiro & Trabalho: Sempre há uma hora do dia que pode ser a que lhe permita reflexionar sobre o momento, aquelas pausas especiais que você faz com seus colegas. É necessário ter uma conversa todos os dias. Assim podem… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seus sonhos com essa pessoa especial podem ser ainda mais intensos e obsessivos. A companhia dela e as conversas que vocês têm lhe fazem muito bem. Esteja preparado porque nestes…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é uma fonte ilimitada de recursos. Sabe que se esforçando mais conseguirá atingir o sucesso rapidamente e seguir em frente. Chegou o momento de dar tudo de si, modifique seus planos de ação e… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É o momento ideal para começar a planejar um futuro relacionamento com alguém que não sai da sua cabeça. As coisas estão acontecendo da maneira que você esperava e já está preparado…

Dinheiro & Trabalho: O momento atual de grande transformação não pode impedi-lo de avançar; você pode simplesmente continuar na mesma linha de uma maneira especial. Adaptando-se às mudanças e mantendo seu… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está em um momento muito bom o plano sentimental e isso é evidente quando está ao lado dessa pessoa que gosta e que lhe dá a centelha de alegria que seu corpo precisa. O…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você terá a sorte do seu lado e obterá grandes conquistas com a ajuda de uma pessoa do seu ambiente que poderá lhe dar o impulso necessário para o sucesso. Das mãos desse conhecido, vai poder… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Está chegando um bom momento para mostrar todo o seu amor por essa pessoa. Existe uma poderosa energia planetária que estimula seus sentimentos de paixão e afeição. Não fique…

Dinheiro & Trabalho: Você vai recuperar o controle e posição nas finanças, a justiça será feita. Boas notícias virão à sua vida, mas elas não serão surpresas, elas serão o resultado de ações precisas e bem fundamentadas para a… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A Lua vai deixar seu coração mais aberto, vai querer desfrutar de alguns momentos especiais com essa pessoa. Será bom para expressar seus sentimentos e mostrar o amor que sente…

Dinheiro & Trabalho: No campo das finanças, tudo será alegria e celebração. As decisões tomadas foram as certas, aproveite os lucros que estão por chegar. A originalidade é o principal impulsionador do seu sucesso… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O universo estará do seu lado se você souber como usar esse sentimento que percorre todo o seu corpo quando está ao lado dessa pessoa especial. Realmente se sentirá bem com tudo…