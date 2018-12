Horóscopo de hoje (14/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para esta sexta-feira, 14 de dezembro de 2018. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

Publicidade

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você tem tudo a favor para que um caso de amor seja bem-sucedido. O triunfo envolve cada um dos seus atos e movimentos, continue seguro pelo mesmo caminho. Ambos devem se envolver com o impacto de gestos e palavras que são emitidos.

Dinheiro & Trabalho: Surge um novo entusiasmo por novas e melhores oportunidades de emprego. Você encontrará interlocutores ansiosos para experimentar conceitos revolucionários que você mostrou numa recente apresentação. No campo financeiro, as coisas não poderiam ir melhor. A honestidade reinará, as promessas feitas se tornarão verdadeiras.

Continue lendo o signo Sagitário

Publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O material será resolvido, mas o amor deve ser preservado. Unidos como um casal vão em frente, qualquer problema que vocês tenham, será resolvido enquanto o futuro do relacionamento for a prioridade. Não crie situações desconfortáveis ​​durante uma viagem.

Dinheiro & Trabalho: Você escolheu o caminho certo na profissão. Não foi fácil, você teve tudo contra, mas isso precisamente lhe deu segurança e força para conquistar seus objetivos. Suas opções de crescimento aumentam e o ambiente é o mais propício para você.

Continue lendo o signo Capricórnio

Publicidade

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As coisas começam a tomar forma no amor, finalmente há luz no final deste túnel. Agora que você capturou o interesse dessa pessoa, você ainda é você mesmo, continue dando o melhor de si mesmo, sempre sendo verdadeiro e transparente.

Dinheiro & Trabalho: Tempo de prosperidade nas finanças, para atrás ficaram os maus momentos. Você recuperará o que foi perdido e poderá posicionar-se no lugar que merece, aproveite para elaborar novos e melhores projetos de investimento em sua organização.

Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, por enquanto, o melhor é ficar calado. Seu parceiro exige respostas, mas você pode machucá-lo com a verdade, deixe as coisas se acalmarem primeiro. Você cometeu erros, reconheça e procure não os cometer novamente, porque isso lhe dá grandeza e aumenta suas chances de sucesso no futuro do casal.

Dinheiro & Trabalho: Na profissão, você tem um plano que funcionará perfeitamente para o futuro. Ofereça algo interessante para seus colaboradores, ganhe a lealdade e a parceria deles. Você conseguiu capturar a essência de cada tarefa, cada responsabilidade, que fortalecerá sua marca pessoal.

Continue lendo o signo Peixes

Publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Uma pessoa interessante virá à sua vida amorosa, a compreensão será mútua e em quase todas as áreas. No entanto, a paixão não estará com você, analise bem que tipo de relacionamento você quer.

Dinheiro & Trabalho: Nunca é tarde demais para um repensar completo sobre o seu trabalho. Você foi longe, construiu alianças durante a jornada e receberá apoio de seus superiores em cada passo que der. A boa influência de colegas com grande experiência será fundamental nessa nova etapa.

Continue lendo o signo Áries

Publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A paz e o amor devem prevalecer, mas, para isso, certas atitudes terão de cessar. Se culpam um ao outro por algo que nem estava claro, nada de bom será feito em seu relacionamento sentimental. Momento de reavaliar o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você não desfruta do que faz. Esforce-se para superar suas fraquezas e deficiências. Reflita antes de dar um passo à frente na profissão. Há alguns detalhes que não foram calculados corretamente, seja cauteloso.

Continue lendo o signo Touro

Publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, continuar a lutar por aquele que não pertence a você, é um desperdício de energia inútil. Aceite que as coisas nem sempre são como gostaria e procure a felicidade em outro lugar. O passado é uma sombra que obscurece o futuro da sua vida sentimental.

Dinheiro & Trabalho: Você apresenta uma solução inovadora para problemas na rotina da sua empresa. Você demonstra sua capacidade. Você está pronto para desafios novos e maiores. Nas finanças seja mais conservador em seus movimentos, não coloque em risco a estabilidade do seu negócio.

Continue lendo o signo Gêmeos

Publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O mau humor, reações descabidas e troca de acusações, tudo isso forma um ambiente tenso no amor. Tentem ambos controlar as explosões emocionais, o amor exige paz para prosperar. Se bem que, essa pessoa, pelo estilo dela, só lhe causa dor e sofrimento, está claro para todos, mas ainda não é claro para você.

Dinheiro & Trabalho: Você fez as coisas bem nas finanças, é apenas uma questão de esperar pelos resultados positivos. Você lutou duro pelo que você acreditou e, portanto, você vai crescer com o triunfo, sua atitude será uma referência para muitos. Sua viagem de negócios irá de acordo com o planejado. A viagem será muito satisfatória, aproveite.

Continue lendo o signo Câncer

Publicidade

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No amor, o mínimo que você precisa é que alguém não magoe seus sentimentos novamente. Pense no que você está prestes a fazer, não inicie um novo relacionamento sem ter total segurança no que você faz. Ame-se primeiro.

Dinheiro & Trabalho: Você vai tomar decisões complicadas e você vai emergir triunfante nas finanças. Seu dinheiro estará em boas mãos, você pode ficar completamente calmo. Não se comprometa com o que você não tem certeza de conseguir no trabalho, devido ao seu tempo.

Continue lendo o signo Leão

Publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu relacionamento amoroso requer mudanças graduais. O processo de adaptação é permanente, o amor é um constante dar e receber, tudo isso para ser feliz como um casal. Se você está solteira, tome cuidado com essa pessoa que parece ser muito interessante.

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, mantenha o máximo controle sobre suas ações. Pense bem antes de fazer qualquer movimento, um passo em falso colocaria em risco o seu lugar dentro da organização. Certas decisões profissionais nunca devem ser tomadas sob pressão. É melhor que você tome todo o tempo necessário para escolher o melhor.

Continue lendo o signo Virgem

Publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está fazendo exatamente o que é necessário para afastar a pessoa que você gosta. Seja claro e se concentre em seus objetivos primários no amor, o resto será apenas o ruído que deve ser evitado. Aja com naturalidade e siga seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Você não se sente satisfeito com sua situação profissional, mas há pouco que você faça para mudá-la. Comece com o seu relacionamento com seus colegas. Seja mais aberta a novas ideias e não seja tão crítica com relação a eles.

Continue lendo o signo Libra

Publicidade

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Evite certas fantasias que só prejudicam o seu relacionamento. Você tem que ser objetivo e concreto, para que o amor seja sustentado em bases sólidas. Você precisa de uma visão mais realista no amor. Você está cercado por uma série de dúvidas que só lhe geram frustração sobre o futuro.

Dinheiro & Trabalho: Você resolverá todos os seus problemas no trabalho. Algumas pessoas tentaram enganá-lo no caminho, mas no final tudo se voltou contra elas. Mesmo assim, cuide das suas costas porque alguém está tramando algo contra você. Não se preocupe, apenas tenha cuidado e não se exponha em demasia.

Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para a reconciliação imediata Publicidade

Todos os relacionamentos de casal passam por momentos de crise, todos. Alguns mais, outros menos, alguns mais intensos e outros mais suportáveis.

Muitos relacionamentos retornam do que parecia ser um caminho sem volta ou um labirinto de angústia. Muitos outros “jogam a toalha” porque são vencidos por uma circunstância que entendem patológica e irreversível. Estes últimos são aqueles que chegam a este ponto crucial em que parece não haver nada para analisar, nada para pensar e nada para repensar; o que se traduz no duro “até aqui chegamos e basta”.

Para fazer essa simpatia, é sempre aconselhável estar emocionalmente estável. Se a ruptura com o seu parceiro ocorreu recentemente, você deve esperar um pouco mais a sua mente se acalmar, porque você pode ter sentimentos de ódio, raiva, tristeza, etc., todos esses pensamentos formam uma energia densa que permeia a sua aura, e se você a realizar nesse estado emocional, as chances de sucesso são praticamente nulas.