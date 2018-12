Horóscopo de hoje (15/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para este sábado, 15 de dezembro. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você tem certeza absoluta de que algo acontecerá que o levará a embarcar em um novo caminho sentimental. A passagem do tempo faz com que pense em um destino totalmente inesperado. Você pode precisar de alguém que realmente o ajude a sair dessa situação e não ficar tão longe de seus objetivos pessoais.

Dinheiro & Trabalho: Hoje a situação parece vantajosa e rica de boas ocasiões. O céu lhe trará notícias úteis e projetos de trabalho arrojados. Tente se organizar da melhor maneira possível. Os mais jovens devem aproveitar o dia para refletir muito bem seus objetivos e expectativas. Somente assim compreenderão onde devem concentrar suas buscas.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você focado em um amor um pouco complicado, isso pode se tornar o ingrediente essencial de algumas discussões. Se todas as pessoas ao seu redor, familiares e amigos, estão criticando a chegada dessa pessoa, é melhor ouvir seus argumentos. A vida é muito simples, mas tendemos a fazê-la complicada demais. A decisão de escolher a pessoa certa para você, às vezes não é uma tarefa fácil.

Dinheiro & Trabalho: Entrará em competição com um colega que não gosta de estar sob a sombra de ninguém, tente convencê-lo de que você não tem intenção de superá-lo e talvez trabalhem juntos melhorando o ambiente. Mas se forem do primeiro decanato não chegará a nenhum acordo, eles serão muito teimosos, uma vez que vão querer impor sua vontade provocando uma certa tensão.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Baterá na porta da pessoa certa e vai fazer isso para ficar calmo. Se no médico pede uma segunda opinião sobre as questões de um casal, isso também não lhe fará mal. Você precisa de alguém para aconselhá-lo um pouco melhor ou para lhe dizer se essa pessoa realmente sente algo por você. Só então vai ficar mais calmo. Quando tiver a resposta para qualquer uma das suas perguntas, acabará tomando uma decisão.

Dinheiro & Trabalho: O estresse pode se acumular nos ombros e no pescoço. Em uma tentativa de acabar com isso, você tem que realmente levar a sério e procurar melhorar a sua postura. Não carregue mochilas ou bolsas muito pesadas que podem fazer perder a compostura e a saúde nos dias de hoje.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Que estejam sempre em cima de você por causa de ciúme, querendo te controlar, faz com que a paixão diminua. Se dependesse de você, preferiria ter uma certa liberdade antes que possam lhe machucar mais do que imagina. Sua mente não pode amar uma pessoa que exerce esse controle, tem que se sentir livre para permitir que todos os seus sentidos se concentrem em alguém que realmente possa amá-lo. Tente falar com seu parceiro para que entenda como está se sentindo por dentro.

Dinheiro & Trabalho: É verdade que um dia tão cheio de euforia vai distraí-lo um pouco dos compromissos comerciais e de trabalho. Se você conseguir, se desconecte um pouco. Se você tem engatilhado um contrato muito grande, é muito provável que aconteça, mas as estrelas sugerem que sempre mantenha uma certa dose de prudência.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você não tem um parceiro, será difícil consegui-lo ficando em casa, deixe a preguiça e não desperdice sua vida, saia com amigos e se divirta que em uma dessas vai achar a pessoa certa. Se você tem um parceiro, deve se colocar no lugar deles e entender que está passando por uma fase difícil, que tudo que diz ou faz não tem o mal que você está procurando. A compreensão e o diálogo serão a única maneira pela qual o relacionamento não terminará em uma guerra.

Dinheiro & Trabalho: Hoje vai se sentir com muita energia e audácia. Mas as estrelas aconselham ser prudentes naquilo que você faz, para evitar consequências desastrosas. Aqueles que nasceram no segundo decanato, estão entrando em uma empresa maior do que a capacidade deles. Considerações ou críticas de alguém irão irritá-lo muito.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um relacionamento que começou como uma pequena aventura e que não tinha nenhum sinal de que viria a ser algo importante, está deixando-o surpreso. Quando vocês estão juntos, as horas voam e cada encontro é uma nova aventura. Não perca a oportunidade e lute por ele, porque realmente vale a pena. Se mantiver esse relacionamento, tenha cuidado com uma pessoa que está tentando colocar mentiras na cabeça do seu parceiro, isso está influenciando-o e, a longo prazo, isso trará muitos problemas para vocês.

Dinheiro & Trabalho: As influências do céu são boas e preciosas para encontrar novos espaços, mas também para inventar uma maneira diferente de trabalhar. Sua criatividade está no mais alto nível histórico. Aqueles nascidos no primeiro decanato terão as estrelas levemente negativas e podem manifestar uma atitude irritante e ser um pouco intragáveis com as pessoas próximas a eles.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Deve ser mais realista e colocar os pés no chão, parar de idealizar as pessoas ao seu redor e se concentrar em amar quem você realmente tem. Pare de esperar pela pessoa ideal e olhe em volta. O amor está virando a esquina e poderá descobri-lo nos próximos dias. Não se feche a nenhuma possibilidade. Não há fórmulas para a felicidade, mas você estará no caminho certo se mudar sua atitude e olhar para a realidade ao seu redor.

Dinheiro & Trabalho: Hoje deve ter reflexos rápidos para compreender instantaneamente as ocasiões que aparecerão rapidamente, caso contrário, não conseguirá o que tanto sonha. Para aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência hoje, será um dia que marcará um passo em direção ao progresso profissional ou à afirmação pessoal.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não fique obcecado com aquela pessoa que não lhe corresponde. Pare de pensar que ainda é possível e siga em frente com sua vida. Até não fechar essa porta, não será capaz de encontrar alguém que o ame de coração e que não o faça sofrer. Feche um ciclo e aceite o que acontece, abra-se para novas pessoas que o deixarão feliz. Uma nova etapa está vindo e você deve estar atento aos sinais, para não perder nenhuma oportunidade.

Dinheiro & Trabalho: Hoje no trabalho é provável que tenha uma pequena decepção, mas você não deve levar isso a sério, porque as oportunidades que virão corresponderão às suas expectativas e atenderão às suas demandas. Quem quer que trabalhe como representante, hoje vai querer ter um dia de cem horas, os esforços serão numerosos e exigirão método e concentração.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor geralmente vem à nossa vida quando menos esperamos. A questão da idade não deve ser um inconveniente nem o que os outros digam a respeito. Se duas pessoas se desejam, devem chegar até onde o coração pede. A idade não é mais do que um número que identifica nossos corpos, por trás dessa concepção se escondem muitos sentimentos impossíveis de deter.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas aconselham que você termine com o fato de seguir caminhos impossíveis e permanecer em suas possibilidades reais, corre o risco de comprometer todos os esforços feitos até agora. Aqueles que trabalham por conta própria podem sofrer atrasos, dificuldades de se comunicar com clientes e parceiros ou cansaço no cumprimento de deveres urgentes.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sairá por cima depois de ter uma crise em sua vida amorosa. Você deve pensar, sem pressão, o que realmente sente, para seguir em frente ou sentar-se para ter uma conversa sincera com seu parceiro. Aprenda com seus erros e não prejudique aqueles ao seu redor, suas palavras podem feri-los e criar uma lacuna que terá que fechar. Se você é solteiro, é uma boa oportunidade para continuar crescendo espiritualmente e emocionalmente.

Dinheiro & Trabalho: Se é autônomo, hoje parece que não terá muita vontade de trabalhar porque os compromissos e as atividades lhe parecerão inúteis. Adie as decisões importantes. Se trabalha como empregado, deve acertar contas com superiores que não estão bem-dispostos com você. A diplomacia será sua arma vencedora.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não procure uma infidelidade onde não há nenhuma. É muito provável que você esteja envolvido em uma série de incidentes que podem ficar fora de controle à medida que o dia avança. Muita paixão não é boa e mais quando é dirigida a uma pessoa que certamente não é capaz de entender o que você está sentindo. Controle um pouco mais os instintos que você tem.

Dinheiro & Trabalho: Se adotasse uma atitude perseverante, teria a possibilidade de se antecipar ao tempo e concluir negócios muito lucrativos do ponto de vista econômico. Se você é do segundo decanato, pode desfrutar de uma influência muito positiva das estrelas que lhe darão excelentes oportunidades que não pode nem deve perder.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Estar apaixonado é uma sensação nova, encontrar uma pessoa igual, é um fato quase histórico que geralmente leva tempo para acontecer. Hoje pode ter a sorte de ver uma estrela cadente perto de você. Se já se perguntou como seria estar com alguém que o entendeu perfeitamente, chegou o momento esperado. Vai sentir que seu amor alcança uma dimensão mais elevada.

Dinheiro & Trabalho: Para o dia de hoje as estrelas sugerem agir com paciência e resolução apostando em objetivos específicos, apenas tenha cuidado com um companheiro invejoso. Aqueles que nasceram no segundo decanato, vão amar as coisas que fazem, vão cuidar nos mínimos detalhes das tarefas que terão que desenvolver e saberão como personalizar suas ações.

Simpatia do dia | Simpatia para limpar a aura e afastar más energias

A aura é segundo várias religiões e tradições esotéricas, um elemento etéreo, imaterial, que emana e envolve seres ou objetos.

Tudo o que existe e se manifesta no plano físico, desde uma pedra, uma planta até os animais e o homem, possui também uma manifestação de energia mais sutil que pode ser chamada de campo energético que envolve o nosso corpo físico e nos dá toda a leitura emocional do nosso corpo.

Nossos medos, nossas angústias, nossas raivas, enfim, todo o emocional.

Saiba como fazer a Simpatia