Horóscopo de hoje (16/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para este domingo, 16 de dezembro. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste dia você encontrará algumas dificuldades para expressar seus sentimentos. Uma série de emoções sérias o aguardam, que podem ir de um lugar a outro, esperando encontrar a pessoa certa para poder concretizar uma relação. Respire fundo e não deixe que a incerteza sobre o seu futuro sentimental o bloqueie completamente.

Dinheiro & Trabalho: Vai ter um sucesso notável graças a uma iniciativa que será compartilhada com muitas pessoas que trabalham com você. Para aqueles nascidos no segundo decanato tudo procede sem problemas, vão fechar negócios importantes que melhorarão a situação econômica.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não gosta de seguir regras no que diz respeito ao amor. Quer alguém ao seu lado que responda aos seus impulsos, você quer ser surpreendido, alguém que o faça sentir especial e que apareça como uma pessoa diferente a cada dia. Deseja tanto isso que vai acabar encontrando essa pessoa em poucos dias.

Dinheiro & Trabalho: As conjunções astrais fazem prever um certo aumento em seus ganhos. As estrelas preveem ocasiões excelentes, mas em qualquer caso, deve ser cauteloso ao investir seu dinheiro. Aos nascidos no segundo decanato, estarão cheios de energia e brilhando nas iniciativas. Não devem fazer investimentos a longo prazo.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A felicidade do seu parceiro é recorrente, pode precisar de um pouco dessa felicidade para se sentir melhor. Hoje você precisará muito da companhia do seu parceiro que faz rir e se diverte muito com seus seres queridos. Isso vai te deixar uma boa sensação e vai se sentir muito melhor em um ambiente com boas vibrações. Dias assim reforçam o amor e a paixão no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Suas iniciativas terminarão bem se deixar de lado o ímpeto e a pressa. Analise com cuidado toda decisão a ser tomada. O lado econômico apresentará magníficas perspectivas, graças à ótima conclusão de contratos e acordos comerciais e de trabalho.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem um mundo de fantasia bastante perigoso. Se fosse por você, começaria já a procurar algumas alternativas para sua realidade atual. Não pode estar com uma pessoa que está sempre nas nuvens, e para um signo que só quer nutrir o que está na frente dela é muito importante estar com a pessoa certa, embora fantasiar seja bom de vez em quando.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas proporcionam-lhe energias benéficas que alimentam o seu desejo de fazer coisas, farão com que feche novos acordos comerciais e melhore a sua visão de negócios. Caso esteja procurando emprego ou esperando por uma promoção, pode obter algumas oportunidades para aproveitar sem perder o momento.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A ideia de que você realmente adquiriu um novo amor ganhará força. O conceito de amor é transformado ao longo do tempo. Essas mudanças, na forma como você é tratado ou como seu relacionamento é exposto aos outros fará seu coração bater muito mais rápido. Vai amar esses estados mutáveis de emoções. Eles vão fazer você se sentir mais vivo.

Dinheiro & Trabalho: Vai se sentir sufocado com tanto trabalho acumulado, mesmo tendo novas ideias para desenvolver tudo de outra forma. Tente ser paciente e peça ajuda aos seus colegas. As estrelas parecem ser particularmente positivas com os que nasceram no terceiro decanato, terão grandes oportunidades para ter um ingresso extra.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje os astros farão com que fique muito mais unido ao seu parceiro. Nada melhor do que compartilhar mais 5 minutos na cama ao lado da pessoa amada para começar o dia com um coração caloroso e uma mente preparada para enfrentar qualquer eventualidade. O amor é a cura e a energia que você precisa para manter seu espírito em sua melhor forma.

Dinheiro & Trabalho: Precisará de atenção e concentração para evitar jogar fora as boas ocasiões que serão apresentadas. As estrelas recomendam ter paciência. Quem quer que esteja procurando uma nova ocupação, deve programar os projetos para o futuro próximo, para encontrar um trabalho que o satisfaça e que lhe dê um estímulo criativo justo.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu parceiro ou pessoa que você quer ter ao seu lado pode ter sérios problemas quando se trata de se encaixar com o resto dos membros da sua família ou círculo de amigos. Há momentos em que deve começar a dar alguns sinais que irão divulgar a chegada dessa pessoa. Faça uma boa campanha de marketing e poderá impedir que o ciúme e os maus momentos possam surgir.

Dinheiro & Trabalho: Tudo continuará favoravelmente, os ingressos aumentarão, e você terá a possibilidade de gastar e comprar o que tanto desejava sem prejudicar suas economias. Será muito objetivo e dará uma imagem de responsabilidade e solidez no gerenciamento de suas tarefas. Atenção para não confiar seus projetos a pessoas maliciosas.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Em seu interior há elementos que vêm e vão, tendo momentos em que sente que está realmente indo bem, mas também há outros em que não consegue entender a atitude de certas pessoas. Na relação de casal, você geralmente se torna uma pessoa que dá tudo e não recebe nada, às vezes para o dominador chega em um momento em que ele também pode ser dominado sem perceber.

Dinheiro & Trabalho: Hoje as estrelas parecem estar ao seu lado. Terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando credibilidade e estima dos colegas e superiores. Se você desenvolver atividades arriscadas, seja cauteloso. Pode haver mudanças repentinas, o que pode fazer com que perca o equilíbrio.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Da mão da pessoa que o acompanha a cada dia, você pode entender o significado da palavra amor. Há momentos em que vê casais que estão juntos há muito tempo e não podem viver um sem o outro. Este tipo de conexão é totalmente importante para você. Quando encontra uma maneira de mostrar ao seu parceiro essa ideia, tudo parece se encaixar perfeitamente.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas apontam para um início de semana muito favorável para as finanças. Planeje hoje seus movimentos. Os resultados serão proporcionais ao esforço que fizer. Se trabalha como dependente, deve estar disponível e pronto para satisfazer as ordens do seu superior, acima de tudo deve cumprir suas obrigações a tempo.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A pressão que você exerce sobre o seu parceiro pode ser esmagadora. Se estiver com um signo de água, tenha muito cuidado com a maneira de como o leva em direção aos seus próprios desejos. Nem sempre um casal vai na mesma direção, há momentos em que cada um concentra sua atenção em outras pessoas ou direções. Isso não significa que tem que haver um distanciamento, é apenas um respeitar o espaço do outro.

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas são realmente excelentes, mas pode se exigir um esforço maior às suas expectativas e isso o deixará inquieto e ansioso. Aqueles que trabalham em uma relação de dependência e não estão totalmente satisfeitos, devem receber propostas para mostrar o profissionalismo, encontrando mais satisfação pessoal.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu relacionamento parece estar sendo questionado por algumas pessoas, começará a perceber como o tempo avança e sente que alguns pontos podem não estar completamente claros. Lembre-se de que nem tudo deve ser feito a dois, há momentos em que as coisas podem ser feitas sozinho. A dependência nunca foi boa para ninguém.

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o céu positivo de hoje para organizar todos os projetos que você adiou por muito tempo. Dê um impulso de novidades à sua atividade. A sorte parece olhar exatamente para aqueles que nasceram no primeiro decanato, que podem apresentar ideias que serão aceitas pelos superiores.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está na melhor época do ano se quiser aumentar a família. Seu signo está em um momento ideal para obter bons resultados a esse respeito. Se tem um parceiro que pode fazer você feliz e se tornar um parceiro em um projeto pessoal de tal magnitude, comece agora a trabalhar em busca de um objetivo que pode ser maravilhoso.

Dinheiro & Trabalho: A situação econômica está sujeita a despesas imprevistas, mas também equilibrada por um movimento inesperado das finanças. Comece a agir com prudência. Deve moderar a sua agressão perante um colega de trabalho, uma fricção pode se tornar um grande obstáculo na sua área.

Simpatia do dia | Simpatia para afastar intrigas da sua vida

Infelizmente há certos tipos de pessoas que adoram intrigas e fofocas, gente que fica feliz em falar mal dos outros, gerando divisões entre o círculo social, ampliando os problemas, usando palavras depreciativas diante dos outros e assumindo o papel das vítimas.

É algo como um lobo disfarçado de ovelha, bastante perigoso, que pode acabar com amizades de anos se assim for proposto.

Detectá-los é bastante fácil. É suficiente perguntar a ele sobre uma pessoa específica e lisonjeá-lo, para que o dissociador tente minimizar o triunfo dos outros.

Um dissociador nunca será capaz de destacar algo positivo em outra pessoa, porque seu plano preferido é gerar discórdia e fofoca entre outros.

Essa é uma de suas estratégias para preencher lacunas emocionais, atrair atenção e alcançar uma cumplicidade falsa com o outro.

Saiba como fazer a Simpatia