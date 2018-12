Horóscopo de hoje (17/12): leia as previsões para o seu signo

Horoscopo para esta segunda-feira, 17 de dezembro. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você estará com a sexualidade aflorada e vai se sentir muito mais seguro e ansioso para explorá-la. Praticá-la com alguém que você tem uma certa apreciação ou fazê-la com um parceiro estável são dois conceitos diferentes, em primeiro lugar, deve estar ciente de que eles vão levar você a resultados que podem ser chocantes, direto para o amor ou à efervescência.

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas são realmente excelentes, mas podem exigir um compromisso superior às suas expectativas e isso o deixará inquieto e ansioso. Aqueles que trabalham em uma relação de dependência e não estão totalmente satisfeitos, devem receber propostas de emprego onde poderão mostrar suas habilidades, encontrando mais satisfação.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu olhar diz tudo, quando vê aquela pessoa que realmente está conquistando seu coração, você pode se derreter com tanta emoção. Não deixe as lágrimas começarem a te bloquear, é mais provável que sejam devido aos sentimentos que guarda, deixe-as fluir para que deixem que você seja aquela pessoa que no amor se entrega de uma maneira pura e aberta, ninguém será mais fiel nestes momentos.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá a possibilidade de conquistar uma nova posição ou de obter um progresso profissional, apenas evite alguns tropeços. Aqueles que nasceram no terceiro decanato devem ouvir o conselho dado por um colega mais experiente, porque eles podem economizar muito tempo e esforço.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O sol está saindo mais bonito para você, mas não fique impaciente que tudo chega na hora certa. O que acontece é que às vezes o tempo não é o que queremos. Mas tenha total tranquilidade, o que está esperando pode vir hoje ou nos próximos dias, pois as estrelas começarão a se tornar favoráveis para você nesta área. Então hoje olhe bem para as oportunidades apresentadas, seja uma reconciliação, para encontrar um parceiro ou corrigir situações desagradáveis do passado.

Dinheiro & Trabalho: Durante esta jornada estará sujeito a distrações, esquecimentos e alguns contratempos, preste atenção a documentos importantes e compromissos. Aqueles do primeiro decanato podem estar um pouco irritáveis e ter atritos com colegas e sócios. As estrelas aconselham manter a calma.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Na cama você não estará disposto a ceder em nada, vai gostar de ter guardada uma boa coleção de ingredientes que podem ser surpreendentes a esse respeito. Os brinquedos vão te deixar apaixonado. Hoje é um bom dia para fazer algo novo em sua esfera mais íntima, voltar a sonhar e fazer isso com um sorriso de orelha a orelha, aproveitando cada momento com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Você deve evitar ser tão afobado e tentar se segurar para não agir de maneira incorreta e pagar as consequências. Os jovens não devem ter pressa para ver seus programas realizados para o futuro. Se tiverem paciência, terão mais do que estão esperando.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A partir de hoje começará um período ideal para terminar com os relacionamentos doentios. Você está em um casal, mas não está feliz. A pessoa que ama não o valoriza e nem o respeita, isso prejudicou sua autoestima e sua segurança. Sente que não vale nada e que, se deixar o seu parceiro atual, ninguém poderá amá-lo. Vai se encontrar com alguém durante os próximos dias e essa pessoa será fundamental para o seu processo de cura e mudança.

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de pôr de lado a preguiça e começar a ousar em todos os campos de trabalho para encontrar o que mais lhe deixará satisfeito. O potencial das pessoas nascidas no primeiro decanato estará verdadeiramente alto. Terão uma criatividade muito acentuada que podem aproveitar para concretizar um ideal.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A confiança pode ser perdida com o menor gesto que o parceiro faça. Esconder o telefone é algo que você não gosta, alterar a senha então, é outro indicador de que algo está sendo escondido. Em vez de pensar que é sobre os preparativos para o seu presente de Natal, você imagina uma terceira pessoa chegando diretamente no meio do seu relacionamento. Tenha calma e evite o ciúme.

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos do céu causam mudanças repentinas que serão refletidas diretamente na sua área provocando benefícios inesperados. Os mais jovens hoje deverão pedir conselhos a uma pessoa com mais experiência para resolver um problema se não quiserem desperdiçar horas sem resultados.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A necessidade de ter um parceiro é algo relativo. Há momentos em que temos que percorrer um caminho solitário para nos conhecermos melhor e saber o que estamos procurando. Não siga o rebanho, seja um lobo solitário em busca de uma presa muito mais apetecível. Na floresta pode haver muitas distrações, mas apenas uma pessoa pode levá-lo ao lugar onde você quer estar.

Dinheiro & Trabalho: Hoje as tensões do período estão terminando e você poderá relaxar e se manter claro e positivo. Se é do segundo decanato, será muito ativo e terá uma série inesgotável de iniciativas que irão encantar as pessoas que colaboram com você, inclusive seu chefe.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não tenha medo de se entregar à tarefa de ser a pessoa que faz a outra parte se apaixonar primeiro. A sedução pode ser tão atraente que vai adorar participar deste interessante jogo. Vai procurar o caminho para ser você, mas com um toque muito mais picante. Vai ser a pessoa que alcança o que se propõe com uma grande imaginação e um desejo transbordante.

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá cansado do que está fazendo: o dia é adequado para construir novos mercados, virar a página, ir em direção de novos caminhos que o deixem feliz e satisfeito. Se tem uma atividade profissional independente, terá as estrelas do seu lado, ainda mais se trabalha no campo médico, paramédico ou psicológico.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Aquela pessoa que você tem ao seu lado está sendo o farol que ilumina seu caminho em uma noite estrelada. Nesse momento, certamente percebe como é importante ter uma pessoa que lhe dê toda a energia dela. Se entregar a ela é algo necessário se quer brilhar, receberá sua luz que lhe dará o que precisa hoje para seguir em frente.

Dinheiro & Trabalho: O plano econômico está estagnado e não se prevê nenhuma grande novidade, evite amargura, porque logo você vai sair desta fase e tudo vai melhorar. Aqueles que nasceram no primeiro decanato serão colocados como um exemplo pela percepção que têm, o chefe pode decidir colocá-lo ao seu lado em uma posição delicada e isso os gratificará.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor pode ser algo maravilhoso ou terrível. No seu caso, pode até causar medo. Você vai deixar esse tipo de bolha em que tem se acomodado e vai começar a se arriscar um pouco mais. Vai valer a pena, se puder fazer algo incrível com essa pessoa que você ama. Os grandes feitos de amor são algo que sempre vai lembrar, crie coragem e arrisque.

Dinheiro & Trabalho: Você será muito persuasivo, sendo capaz de conquistar as simpatias de seus companheiros com piadas suaves, mas que no fundo dizem algo, evite falar demais. As estrelas aconselham as pessoas nascidas no primeiro decanato a não se deixar incluir em iniciativas com consequências desastrosas, tomem seu tempo e se informem melhor.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Voltar com um antigo parceiro ou com uma pessoa que vem traindo você há algum tempo, não será uma boa ideia. Relacionamentos passados devem permanecer onde estavam. Você não obterá os resultados esperados para algo que pode realmente prejudicá-lo. Criar um relacionamento a partir de uma falha raramente termina bem. Dê volta à página e siga sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que se gerenciar de forma autônoma mesmo que o relacionamento com as pessoas ao seu redor seja excelente, então continue seu caminho. Qualquer um que tenha um trabalho fixo será um pouco relutante e superficial, o ambiente de trabalho ficará pequeno para eles e desejarão sair da rotina habitual.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A infidelidade que você sofreu no passado voltará novamente. Não estará disposto a aguentar novamente, à menor suspeita vai perguntar para a pessoa. Aprendeu uma lição valiosa, nada parece ser para sempre e há pessoas que não mudam. Além desse sentimento, você começará a agir e a mostrar uma atitude mais combativa da sua parte.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, seus sucessos no campo laboral podem despertar a inveja de alguém. Você não tem escolha senão se antecipar e compartilhar os méritos com os outros. Os nativos do primeiro decanato, embora a atmosfera geral seja bastante boa, se sentirão insatisfeitos e sem estímulos. Fiquem tranquilos, pois muito em breve as coisas vão mudar.

Simpatia do dia | Simpatia com anel de ouro para namorar

Há uma simpatia muito antiga que é feita com um anel de ouro e serve para fazer você começar a namorar. Talvez o costume de se casar e usar anéis de ouro no casamento venha de uma era tão distante.

É um feitiço proveniente da antiga Europa e que através das gerações tem sido feito com bastante sucesso. Conta a lenda que foi inventado por uma mulher, amante de alquimia e bruxarias, depois que seu marido a deixou e com isso ela queria arranjar um novo companheiro.

Ela tinha a aliança da união dos dois, vontade de viver uma nova união, então começou a investigar que feitiço poderia ser feito com ele para fazer alguém se apaixonar por ela.

O ouro é um metal precioso geralmente usado pelos alquimistas para fazer profundas transformações, e é por isso que essa simpatia serve especialmente quando se está sozinha e sentindo a falta de um companheiro para compartilhar a vida.

Como realizar a simpatia com um anel de ouro para namorar?

