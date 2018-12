Horóscopo de hoje (19/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para esta quarta-feira, 19 de dezembro. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

Publicidade

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você vai se sentir consternado diante de situações que ocorrem em sua vida afetiva. Não se preocupe, tudo vai se resolver com o tempo. Estabilize um pouco suas emoções para se encontrar em uma posição melhor para um novo amor. Evite pensar no que já aconteceu. É hora de ver o futuro.

Dinheiro & Trabalho: Você deve aprender a ser mais responsável em seu trabalho, no que diz respeito ao cumprimento da agenda de compromissos externos. Hoje sua atitude positiva irá acompanhá-lo ao longo do dia e vai mudar sua experiência no trabalho. Você se sentirá estimulado e avançará.

Continue lendo o signo Sagitário

Publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não seja tão manipulador. Coloque um outro ritmo no relacionamento e você desfrutará mais da sua vida amorosa. Compartilhe momentos descontraídos. Tome seu tempo para decidir o que é melhor para você, tenha todo o tempo do mundo para isso.

Dinheiro & Trabalho: Você pode enfrentar problemas de fluxo de dinheiro devido a despesas que não planejou fazer. Procure gerar renda extra e superar seus problemas financeiros. No trabalho há uma expectativa de assumir uma nova função com ganhos financeiros que resolverão sua vida financeira a médio prazo.

Continue lendo o signo Capricórnio

Publicidade

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sedutor, ousado e rebelde. Você vai arriscar tudo em nome dos seus sentimentos. Não se preocupe, tudo correrá conforme o planejado. A sua felicidade está em primeiro lugar. Faça a escolha certa para não se arrepender no futuro.

Dinheiro & Trabalho: Projetos serão adiados. Não perca a calma. Tudo em seu devido tempo. Faça planos e mantenha o cronograma financeiro. Aproveite a sorte que você tem para o bem e ajude qualquer pessoa que precise dela. No trabalho tudo ocorrerá tranquilamente. Receberá boas notícias relacionadas a dinheiro.

Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os problemas que você enfrenta são superáveis, apenas mude a sua atitude. Este dia é ideal para ficar de bem com a pessoa amada. O amor não deve significar sofrimento e sacrifícios, portanto, analise bem as atitudes dos dois e estabeleçam um pacto.

Dinheiro & Trabalho: Não há mal que dure cem anos, depende de você seguir em frente. Você tem capacidade para isso. Já saiu de situações piores. Tenha fé que tudo se resolve. Se o que você ganha não está dando para o que você quer, então procure uma renda extra para ajudá-lo a atender às suas necessidades.

Continue lendo o signo Peixes

Publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nunca é tarde demais para se retratar pelos erros cometidos com seu parceiro. Este dia será ideal para refletir sobre como foram as suas atitudes com relação à pessoa amada e como deve se comportar com ela para não repetir esses erros.

Dinheiro & Trabalho: Não perca a paciência no seu trabalho, evite problemas e discussões que possam atrapalhar o bom andamento das coisas. Tenha mais calma com os outros. Evite ficar com raiva por mal-entendidos absurdos ou pelo pouco comprometimento de certos colegas de trabalho. Você tem que se controlar mais.

Continue lendo o signo Áries

Publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ser honesto consigo mesmo deve ser o mais importante de tudo, para não acabar traindo os demais. Não invente histórias para aquela pessoa ou pode acabar ficando só.

Numa relação a dois prevalece a confiança e a honestidade.

Dinheiro & Trabalho: Mantenha-se firme em seu trabalho atual, seja constante e proativo. Isto o ajudará a progredir e a ser mais notado na sua área gerando merecidos frutos. Várias propostas de trabalho. Veja se é mais vantajoso que você trabalhe de forma independente. Se for assim, comece a projetar sua própria empresa.

Publicidade

Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor não se trata de conquistar e depois cair fora, se trata de conquistar e manter esse relacionamento com muito respeito entre ambos. Há muito mais do que aventura e diversão na vida a dois.

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de que, para alcançar as coisas, você deve primeiro fazer a sua parte com muito empenho e dedicação. Não deixe que as pessoas que falam muito atrapalhem o seu desempenho. Seus superiores esperam uma atitude mais envolvente da sua parte com relação a um novo projeto. Não os decepcione.

Publicidade

Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você deve levar as coisas com mais calma e refletir antes de falar porque pode cometer erros com a pessoa que você gosta e magoá-la sem querer. A noite será boa para um jantar romântico e colocar certos assuntos em dia.

Dinheiro & Trabalho: Você está passando por um mal momento na sua vida profissional. Mantenha a calma que antes do que imagina sairá desta situação e tudo voltará à normalidade de antes. Não pense que é apenas com você, troque informações com seus colegas de outras empresas e verá que é algo geral. Prepare-se para um novo recomeço.

Publicidade

Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Atue com discrição para evitar gerar dúvidas nas pessoas ao seu redor com relação ao seu atual relacionamento. Seja mais carinhoso e romântico com a pessoa amada. É um bom momento para passar juntos saindo ou ficando em casa.

Dinheiro & Trabalho: Está na hora de definir metas ou desafios que vão exigir todas as suas habilidades. Terá boas notícias de um dinheiro que estava esperando. Você conseguirá que lhe deem o lugar que lhe corresponde dentro da organização. Resolva situações relacionadas a documentos, mas aja com muita prudência.

Publicidade

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Leve a sua vida mais a sério, de acordo com a sua idade, não se comportando como um adolescente. Você deve perceber e valorizar mais o que você tem em casa. Não procure lá fora coisas que podem ser apenas fantasias.

Dinheiro & Trabalho: Use a capacidade que você tem para posicionar-se em seu trabalho. Não deixe que os outros queiram se aproveitar de você, da sua boa vontade em colaborar. Se você fizer bom uso de seus recursos e inteligência hoje, poderá obter tudo o que deseja, para isso, você tem os elementos necessários.

Publicidade

Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O tempo não passa em vão em relação à sua maturidade, então deixe as coisas bem claras com aquela pessoa e diga que você não está em idade para um namorico e sim para levar uma vida a dois em todos os sentidos.

Dinheiro & Trabalho: Se aproxima um excelente projeto na sua vida que pode realizar uma ótima mudança em tudo. As possibilidades para que se concretize parecem favoráveis, basta apenas seguir à risca o plano de negócios estabelecido para ele. Cerque-se de pessoas com real conhecimento para assumir os setores mais delicados.

Publicidade

Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É um bom momento para começar relacionamentos ou conhecer novas pessoas o que podem terminar num novo relacionamento amoroso em sua vida. Saia com os amigos e encontre a pessoa certa para você.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho o ambiente não poderia ser o melhor, você tem se dedicado muito e logo virá o reconhecimento pela sua postura profissional. Coloque as contas a pagar num papel e veja o que sobra para gastar, nesse momento você começará a tomar as decisões corretas para equilibrar suas finanças.

Publicidade

Continue lendo o signo Escorpião

Simpatia do dia | Simpatia para desbloquear as energias

A negatividade afeta a nós mesmos e a todos ao nosso redor. A negatividade tem um efeito tangível na nossa saúde também.

A pesquisa mostrou que as pessoas que cultivam energia negativa têm mais estresse, mais doenças e menos oportunidades ao longo de suas vidas do que aqueles que optam por viver positivamente.

Publicidade

Quando tomamos a decisão de ser positivo e levamos essa decisão para a ação, começamos a encontrar situações e pessoas que também são positivas. A energia negativa é superada graças a todas as experiências positivas.

É um efeito de bola de neve. Embora sempre haja pensamentos negativos e positivos, a chave para se tornar positivo é limitar a quantidade de negatividade que experimentamos, preenchendo-a com mais positividade.