Horóscopo de Hoje: segunda-feira, 18 de fevereiro

Horóscopo de Hoje para esta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Confira as previsões do horóscopo do dia para o seu signo e a simpatia do dia.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Hoje é a hora de aceitar a mudança nesse relacionamento, seja bom, ruim ou indiferente. É inevitável e essencial que ambos passem para a próxima fase! Este é um momento apaixonado e libertador para ambos. Chore se precisar, mostre-se feliz, se necessário, mas a sinceridade é o que levará os dois a superar isso!

Dinheiro & Trabalho: Hoje as estrelas parecem olhar para você. Terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando credibilidade e estima. Se desenvolve atividades arriscadas, seja cauteloso. Pode haver mudanças repentinas, de clima ou de materiais, fazendo com que perca o equilíbrio.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Talvez seja hora de dizer a alguém o quanto se importa e gosta dela ao ponto de pedir-lhe que formalizem o relacionamento. Se você já se comprometeu com alguém que é maravilhoso, pense assim: não seria bom renovar seu amor de tempos em tempos?…

Dinheiro & Trabalho: O dia vai precisar da sua criatividade natural e intuição. Você terá um grande desejo de lutar para conseguir o que deseja, mas as estrelas aconselham que aja com prudência. A energia planetária dos nascidos no segundo decanato é notável, ela trará resultados mais do que apreciáveis, fazendo com que obtenham grandes lucros.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Você se colocou diante de um relacionamento que tem sido totalmente reprovado por pessoas muito próximas. Agora, praticamente, está dirigindo um navio fantasma que não consegue encontrar um porto para atracar. Se todo mundo é contra isso é porque há realmente uma razão oculta que você não consegue ver. Desça do barco e procure ajuda entre os habitantes da sua própria ilha.

Dinheiro & Trabalho: Vai se sentir oprimido por todos os compromissos assumidos e vai desejar dar uma pausa para descansar e repor as energias. Você deve ter paciência e tentar continuar com seu trabalho. As estrelas aconselham os nascidos no primeiro decanato a mitigar possíveis controvérsias, tanto deles como dos outros, porque não contribuirão nem para a imagem pessoal nem para o trabalho.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Ambos conseguiram estabelecer um vínculo sentimental que tem uma projeção e possibilidade de sucesso ao longo do tempo, por isso tome as coisas com entusiasmo no amor. Não se complique sozinho com perguntas que podem ser facilmente resolvidas.

Dinheiro & Trabalho: Hoje vai querer ficar sozinho e não permitirá que ninguém se envolva em seus projetos, nem mesmo as pessoas mais queridas. Se você é do terceiro decanato, hoje terá uma atitude fechada em relação aos seus colegas, não será capaz de perdoar um desacordo e vai procurar se isolar.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Esqueça as mentiras que fizeram você infeliz no amor, um novo amanhã é possível. Ponha de lado as lembranças ruins, ser positivo é a melhor maneira de emanar felicidade e com isso atrair um novo amor.

Dinheiro & Trabalho: Um excelente período de desafios espera por você. As previsões de sucesso serão maiores se puder encarar os compromissos com a dose certa de energia. Aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência devem manter um certo autocontrole hoje, para evitar contrastes perigosos com colegas e gerentes.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Existe uma fonte interna de calor que está perseguindo você por muito tempo. Um pequeno pedaço de um relacionamento anterior que se transformou em brasas dispostas a se reacender com a primavera. Tenha cuidado quando encontrar essa pessoa, é muito provável que as faíscas saltem novamente, se você tiver um parceiro, isso vai ser um problema.

Dinheiro & Trabalho: O céu não está muito positivo, mas, não se preocupe, a sorte também virá até você. Seja sempre determinado e vai ver que alcançará todos os seus objetivos. Se trabalha em equipe, deve evitar as críticas, é preferível contrastá-las imediatamente, para evitar que os golpes sejam descarregados em você.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: A paz e a tranquilidade que precisa para conseguir o relacionamento perfeito só virá até você se estiver disposto a procurar aquela pessoa que saiba como tirar tudo o que tem dentro. Uma pessoa que entenda que às vezes não há palavras que valham a pena falar, com uma série de gestos deverá entender diretamente o que você esconde. Não é que seja tímido, mas é a dificuldade de confiar nos outros.

Dinheiro & Trabalho: Pequenas indecisões podem atrasar alguns projetos de trabalho. Não se desanime. Lembre-se de que você tem as estrelas do seu lado. Os que nasceram no primeiro decanato terão que enfrentar alguns obstáculos difíceis, mas, se mantiverem lucidez e paciência, as nuvens cinzentas desaparecerão gradualmente.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: A pessoa perfeita não existe e nem você é a peça que se encaixará em cada um dos corações que encontrar no caminho. É algo que deve começar a assumir antes que seja tarde demais. Se você se concentrar em esperar por um fim ou um começo de um conto de fada, estará muito errado. O amor não é sobre encontrar um substituto ou encontrar a parte que nos falta, é um ato diferente, no qual o coração comanda e é difícil de controlar.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá a possibilidade de receber ganhos inesperados e trazer grandes mudanças na vida cotidiana de todos graças à influência das estrelas. Se trabalha em equipe, precisa parar sua inclinação natural para atrair a atenção para si mesmo e suas demandas pessoais. Escute o que os outros também têm para dizer.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: A tranquilidade em seu coração é um fato difícil de alcançar. É preciso um pouco de ação para fazer você ver a realidade do seu ambiente. Estar em um relacionamento no qual só recebe críticas nunca é bom. Se você quer encontrar um amor verdadeiro, ou apenas procura por um relacionamento esporádico, estar ao lado de uma pessoa que o valorize é um dos principais passos a ser dado.

Dinheiro & Trabalho: Você tentará encontrar a solução alternativa para uma necessidade improvisada e solicitará ajuda de um colaborador de confiança que não recuará. Algumas disputas pela supremacia animarão o dia daqueles que trabalham em equipe: deverão lutar para afirmar as posições.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: As grandes obras destinadas a demonstrar o amor que sente podem ser esmagadoras para certas pessoas. Você conhece perfeitamente o caráter da pessoa que o acompanha nesse caminho, se fizer com que ela fique mal ou se sinta desconfortável, não terá o efeito desejado. Com um carinho, um olhar ou um jantar íntimo, você conseguirá o que ela quer, mas para você ainda não será suficiente. Seja mais tolerante.

Dinheiro & Trabalho: Limite as despesas, especialmente aquelas que exigem muitos sacrifícios. É melhor esperar por ocasiões astrais mais favoráveis. No escritório, você pode ficar rabugento com pessoas que apenas querem lhe ajudar. Tente se acalmar para não estragar o dia de ninguém, nem o seu.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: No amor, você é capaz de criar seu destino. Estabilidade, confiança e segurança em si mesmo tornam as coisas mais fáceis, não há ninguém mais atraente do que aquele que permanece firme por onde vai e aquela pessoa adora ver isso em você.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que desacelerar o ritmo diário, caso contrário não será capaz de fazer tudo e nos tempos necessários, tente delegar algumas de suas tarefas para se aliviar. Excelentes perspectivas para quem trabalha por conta própria. As estrelas favorecem novas colaborações e projetos de expansão.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro / Horóscopo de Hoje, dia 18/02

Amor: Ambos têm visões diferentes sobre a vida como casal e a maneira como se manifesta o amor de um pelo outro. Entender a vida de maneira diferente não deve ser uma causa de conflito no presente, mas pode afetar o futuro se as fissuras geradas forem profundas.

Dinheiro & Trabalho: Hoje saberá como se destacar pela sua dedicação sendo muito específico, terá uma aparência muito profissional que conquistará seus parceiros fazendo com que invistam em você. Os que nasceram no primeiro decanato, devem evitar a teimosia e ouvir as opiniões dos outros antes de descartar projetos, para não se arrependerem depois.

Além do Horóscopo do Dia, veja também:

Simpatia do dia | Simpatia para ter boa sorte em tudo

Você está satisfeito com o que consegue em sua vida? A maioria das pessoas responde a essa pergunta de maneira negativa. Poucas pessoas no mundo estão satisfeitas com a sua sorte; pelo contrário, a maioria delas se queixa das coisas que lhes faltam e de como tudo parece difícil de ser alcançado na vida. Por mais que se esforcem, trabalhem e lutem, parece que não é o suficiente para ter sucesso na vida. Falta sorte diz a maioria.

Temos de entender que sua vida é uma soma de vários eventos, bons e ruins e sua “sorte” é simplesmente a frequência de eventos positivos, ao contrário dos maus. Existem muitas variáveis ​​que afetam o tipo de sorte que você tem. Alguns, antigos como os chineses, acreditam que as pedras preciosas influenciam a sorte e a fortuna.

Outros acreditam que a posição dos planetas afeta sua vida diária e influencia a sorte. Aqui nós acreditamos na magia branca e apresentamos a Simpatia para ter boa sorte em tudo com a qual você pode começar a ter uma boa sorte. Continue lendo