Horóscopo do Dia 01/03: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 01/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Mantenha seus pensamentos positivos com relação a alguém que lhe atrai muito. Assim, sua atitude facilitará muitas coisas no campo sentimental. Seja ativo, interessado e atraente…

Dinheiro & Trabalho: Para fazer seus sonhos seguirem seu curso o trabalho se tornará uma peça-chave. Finalmente chegou a hora de mostrar do que você é capaz. Procure aquela motivação extra que lhe permita…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Agora uma emocionante mudança é vislumbrada em seu mundo de amor. Sua vida sentimental florescerá e um encontro com alguém conhecido se tornará o centro das atenções em…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, com certeza é o tempo de crescer, por isso, olhe ao seu redor e você descobrirá boas oportunidades. Porém, não seja impaciente, estude-as, analise-as e veja quais são as melhores…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A princípio, algumas surpresas surgirão que o levarão a uma ação imediata em sua vida amorosa. Assim, se houve situações que o confundiram com essa pessoa, agora você sabe o…

Dinheiro & Trabalho: Está se abrindo um novo período de muitos desafios e gratificações. Desse modo, o trabalho pode começar novamente a toda velocidade, com algumas mudanças, isso sim, no ambiente onde… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tenha um pouco mais de calma ao se aproximar da pessoa que deseja conquistar. Agora é importante que controle sua ansiedade. Ainda mais que ela gosta de você, mas espera afeto…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente oportunidades incomuns surgirão como do nada e o colocarão no caminho da fortuna. Portanto, siga essa trilha que o sucesso é garantido e faça jus à confiança que algumas…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Atualmente sentirá que em breve terá alguém certo como parceiro ao seu lado. Tente com que essa pessoa lhe mostre um caminho para declarar seus sentimentos. Assim, você terá as…

Dinheiro & Trabalho: O lado profissional e a vida econômica mostram grandes possibilidades de encontrar soluções perfeitas para alguns problemas. Definitivamente tudo acabará muito melhor do que você imagina…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Acima de tudo, vá com calma no amor e tenha muito cuidado para não confundir algumas coisas. Pois isso pode causar inseguranças emocionai. Assim, se você está um pouco ansioso…

Dinheiro & Trabalho: Quanto à área profissional, terá sorte, pois terá muita iniciativa e saberá exatamente para onde ir e o que fazer em cada momento. Ainda mais que a influência do seu planeta regente, atuará como…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A única maneira de dar possibilidades ao amor no presente é abandonando o passado sentimental. Dessa forma, diante de alguém novo que vai cruzar o seu caminho, evite passar uma…

Dinheiro & Trabalho: Ainda neste mês haverá a oportunidade de passar por um trabalho difícil e obter reconhecimento e possibilidade de promoção. Ou possivelmente ambas as situações ao mesmo tempo. Pode não…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Neste momento sua vida sentimental está se compondo de uma maneira boa. Portanto não atraia nada de negativo ao seu presente. Uma fonte de energia interna o motivará a tomar uma…

Dinheiro & Trabalho: À primeira vista, no trabalho, um processo iniciado no ano passado começará a tomar forma. O seu carisma será a causa do sucesso desta missão profissional, que também será decisiva para… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas o carregam de energia e sua vida amorosa muda de maneira positiva. Dessa forma vai se sentir atraído por alguém muito interessante. Você estará no caminho certo, mas inquieto…

Dinheiro & Trabalho: A partir deste mês o que deve começar é uma onda de prosperidade tanto na sua vida profissional como financeira. Portanto, é o momento de você avaliar seu futuro e ser muito forte para…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Na sua vida, o campo sentimental está tomando um rumo positivo, colocando-o na posição que deseja e sempre sonhou. Agora este ciclo que está se abrindo à sua frente com alguém…

Dinheiro & Trabalho: Vai se sentir muito animado e feliz porque o trabalho como um todo está sendo altamente favorecido. Assim, é bom que saiba que o que faz será muito reconhecido. Contudo, ouvirá comentários…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: De antemão, tudo o que se relaciona ao romance se transforma positivamente. Alguém novo apareceu em sua vida e você pode perceber que está começando a se interessar seriamente…

Dinheiro & Trabalho: Podem ocorrer algumas pequenas mudanças no seu local de trabalho, mas nada com o que deva se preocupar. Apenas continue no mesmo caminho, porque isso o levará ao triunfo. Talvez apareçam…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está sozinho no momento, é possível um encontro com alguém que, desde o primeiro momento, o impactará fortemente. Porém, não se apresse ou fique atordoado. Deixe tudo…

Dinheiro & Trabalho: É importante que no trabalho não perca a oportunidade de provar seu valor e colocar seu conhecimento em evidência. Desse modo, seus superiores imediatos estarão atentos e poderão… Continue lendo o signo Aquário