Horóscopo do Dia 01/04: previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 01/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Independentemente de qual seja sua atual situação sentimental, saiba que encontrará pela frente uma pessoa diferente, que vibrará no seu estilo, que rapidamente gostará de você, que…

Dinheiro & Trabalho: Com uma nova perspectiva que se apresenta na sua área de trabalho, que deve aproveitar de imediato, você se verá imerso em um processo de renovação que o deixará cada vez mais em evidência, com…

Horóscopo do Dia TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um sexto sentido levará você à pessoa certa, como sempre, siga sua própria intuição que esse novo amor ficará à vista. Para cativar essa pessoa de personalidade forte, a determinação…

Dinheiro & Trabalho: Você começará a perceber diferentes alternativas de trabalho por conta própria que até agora não havia considerado e que darão excelentes resultados e, quando menos esperar, começará a receber…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu relacionamento toma uma direção maravilhosa, deixe-se surpreender e esqueça de controlar até os mínimos detalhes. Sinta o prazer do amor plenamente. Se você está solteiro, saiba…

Dinheiro & Trabalho: Neste novo mês, você encontrará contatos profissionais muito interessantes e que poderão levá-lo a ter uma posição profissional em que se realizará ao poder colocar seus planos em ação. Já…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você começar a sentir que há algo de diferente quando fala com ela, combine um encontro e siga o que dita seu coração no momento. Com certeza ela estará muito à vontade para…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá visualizar uma possibilidade de resolver seus problemas financeiros mais imediatos, já que alguém com quem trabalhou há um bom tempo aparece com uma oferta, que de certa maneira, você…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Uma mensagem ou ligação mudará sua vida de um momento para outro. As conversas crescerão a cada dia e você descobrirá no carisma dessa pessoa um novo caminho, uma nova maneira…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, um pouco de paciência ajudará você a conseguir o que precisa. Os confrontos com outras pessoas podem acontecer, mas isso não será motivo para mudar de direção ou diminuir seu ritmo. Você…

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Começam dias que oscilarão entre o amor e a emoção, sentimento e aventura, você perceberá o que realmente essa pessoa sente por você, e assim poderá se expressar com confiança…

Dinheiro & Trabalho: Você quer crescer e avançar cada vez mais, mas para isso precisa se conectar com pessoas que pensam grande, de maneira positiva e que não têm medo de correr riscos. Esses deveriam de ser seus aliados. Abra…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Embora seja difícil para você se abrir, seria bom para a paz do seu coração conversar com quem gosta sobre seu interesse por ela. Talvez você esteja com medo de que essa pessoa não…

Dinheiro & Trabalho: Este dia se mostra muito positivo também para você tentar a sorte em jogos de azar legais, seguindo um palpite que virá no momento da aposta. Sua intuição para as finanças que é forte, mas que não desenvolve…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É o tempo de reconciliações, de fortalecer os laços e as decisões que vocês tomarem permitirão que os sonhos fiquem mais próximos. Se você está à procura de um amor, faça sua sedução…

Dinheiro & Trabalho: No decorrer deste novo mês pode ocorrer uma reunião ou entrevista para a qual você será convidado e que não deve deixar de ir. Aí estará uma oportunidade de ampliar seus horizontes com uma proposta…

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Converse com seu parceiro se você acha que algo não está certo, os mal-entendidos deste momento serão superados. Se você está solteiro, neste mês entenderá que quando o amor…

Dinheiro & Trabalho: Você é capaz de fazer mais e melhores coisas na sua área de trabalho. Não é o momento de ficar com raiva ou tenso, porque quanto mais calma houver em você, mais clareza terá para enxergar o que…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Momento de ter cuidado com seu estilo mais direto, a maneira como fala, pois poderá ser mal interpretado e provocar o afastamento de alguém interessado em você. Certas coisas não…

Dinheiro & Trabalho: Você perceberá e receberá alguns indícios de movimentos em sua área, mas não se antecipe aos acontecimentos e evite comentários com certos colegas que podem atrapalhar um pouco. Sua vida profissional…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Certas experiências que você experimentará neste período o conduzirão ao amor verdadeiro. É algo que não está bem definido ainda, mas que você deve se preparar para viver intensamente…

Dinheiro & Trabalho: Talvez neste início de mês sinta que algo não está saindo conforme você acha que deveria de ser. Não precisa se preocupar, porque embora possa não parecer, o que há por trás disso é muito conveniente para…

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há momentos em que tudo deve ser espontâneo, em que não deve forçar nada e deixar a mágica acontecer. Isso porque alguém de quem pode esperar apenas o melhor, aparecerá em…

Dinheiro & Trabalho: Você deveria de entrar em contato com aqueles que podem ajudá-lo a realizar seus projetos, ficará surpreso ao ver que eles se mostrarão simpáticos à sua proposta. Há boas notícias relacionadas ao trabalho, em…

