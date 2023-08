Horóscopo do Dia 01/08: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 01/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 01/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Com alguém que aparece em seu dia a dia, renasce em você as ideias de que algo será feito para que um namoro aconteça, com isso as coisas negativas são esquecidas. Os astros preveem…

Dinheiro & Trabalho: Se você tiver uma mentalidade mais positiva sobre os próximos acontecimentos, terá a absoluta certeza de que alcançará seu objetivo mais imediato deste momento, e que precisa de uma…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Aparece no seu horóscopo alguém que parece ter muitas das respostas para o que você estava procurando dentro do seu coração. A história que deve começar entre vocês está se movendo…

Dinheiro & Trabalho: A previsão dos astros mostra que você vai transitar pelos caminhos que trazem um grande poder de decisão. Você começa a se mexer por diferentes ambientes financeiros, que até agora não havia…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando encontrar a causa de toda uma sensação de alegria que passará a tomar conta de você, a resposta será tão óbvia quanto impensável, por isso, é o tempo de prestar mais atenção…

Dinheiro & Trabalho: Um período para você em que pode se tornar realidade umas ideias de compras que tem em sua mente. No campo das finanças pessoais, novos recursos que deve passar a administrar, tornarão possível…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu estilo de viver a vida será mais quente que nas semanas anteriores, já que o clima que se instala nesta fase astral, dará lugar aos assuntos de namoro. Pouco a pouco você estará se…

Dinheiro & Trabalho: Uma boa parte do que espera obter para ter a tranquilidade financeira que precisa para se programar melhor, o estará recebendo aos poucos, e ainda com um empurrão vindo na hora certa, conseguirá…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O clima que você passa a desfrutar neste período astral, é perfeito para embarcar na aventura que deseja. E isto é porque uma pessoa, que você ainda não conhece tanto, vai fazer com…

Dinheiro & Trabalho: Se apresenta para seu signo um ciclo relativamente tranquilo com o seu dinheiro. Não deve de haver movimentos negativos ou alterações que possam causar reveses inesperados, naquilo que traz um pouco….Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É possível que a atividade que se relaciona com as coisas de namoro, ficar, ou passar dias a dois, aumente muito durante esta jornada. Você rapidamente recupera a confiança e passa…

Dinheiro & Trabalho: Em questões financeiras, pode que receba algo fora do normal, o que deve possibilitar para você a compra de algo que você tinha na sua lista de espera. Há aspectos positivos em seu horóscopo que facilitam…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As coisas que deve passar a sentir quando começar a conviver de perto com uma pessoa nova em sua vida, só vão mostrar se é possível que exista uma boa dinâmica entre os dois…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que numa direção diferente ao que você não tinha pensado possível, suas finanças pessoais começam a ganhar poder, e isso vai permitir que você aproveite essa fase para fazer o que…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A conjunção planetária desta fase, coloca você no caminho das novidades, que se mostra com mais intensidade através de quem terá energias boas, que você vai captar de forma…

Dinheiro & Trabalho: No aspecto financeiro, apesar de alguns incômodos, você começa a circular por um ambiente bem mais próspero. E mesmo que isso ainda não fique tão claro para você, saiba que logo terá à sua disposição…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Neste período você terá uma ideia melhor de como as coisas melhoram de forma significativa nos assuntos de romance. Em breve haverá provas do que se aproxima da sua vida…

Dinheiro & Trabalho: Terá na sua frente, ainda neste período astral, sinais que sugerem um aumento em seu poder financeiro, e mesmo que existam alguns incômodos nessa área, você os superará em menos tempo do que…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um dos encontros que você viverá neste momento no seu signo, terá excelentes consequências no que está por acontecer. Você começará a se interessar por uma pessoa que o…

Dinheiro & Trabalho: A prosperidade financeira estará do seu lado e, embora exija um pouco mais de paciência, a curto prazo, seu projeto de vida passa a ter um fôlego bem maior. O ciclo que se aproxima será perfeito também…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há um certo tipo de surpresa pela frente, porque uma atração repentina por alguém que você deve conhecer em um encontro de conhecidos, ou algo nesse sentido, pode mudar o rumo…

Dinheiro & Trabalho: Suas finanças se comportarão de uma forma bastante poderosa ao longo deste mês, se tornando uma grande fonte de alegria. As estrelas mostram que você terá pela frente uma jornada próspera com relação…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A energia astral é positiva e lhe oferece grandes doses de entusiasmo, que se você souber lidar, poderá transformá-la em um imã poderoso para seus desejos no namoro e relacionamentos…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao dinheiro, você deveria de entrar em um período afortunado, pois parece ser abençoado para conseguir uma grande parte do que deseja. Você nasceu para ser próspero, mas terá que se controlar…Continue lendo o signo Câncer