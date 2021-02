Horóscopo do Dia 02/02 | Previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 02/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia 02/02: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tem alguém que sente algo especial por você, mas não se atreve a falar, ajudá-lo a se expressar será o que você precisará fazer. Digamos que você não é uma pessoa muito fiel quando…

Dinheiro & Trabalho: Embora não pareça assim, esteja confiante no que você planeja fazer no trabalho. O futuro se mostra muito promissor, não haverá espaço para contratempos ou atrasos e terá a tranquilidade para seguir em… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia 02/02: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nesses dias você estará muito atraente para o sexo oposto e se sentirão bastante atraídos por você. Na verdade, você exalará paixão por todos os poros e dessa maneira poderá encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Um amigo estará disposto a apoiá-lo no que for necessário para que você consiga empreender em algo que sonha há algum tempo. A generosidade dessa pessoa não será apenas uma promessa, mas sim algo… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Longe desse sentimento de ter que fazer todo o possível para conseguir alguém certo em sua vida, é hora de fazer o oposto. Simplesmente esqueça isso por um tempo, não pressione…

Dinheiro & Trabalho: Sendo prático e empreendedor, você tem boas chances de ser bem sucedido se desde agora começar a pensar em fazer algo por conta própria. O cenário astral se mostra acolhedor para esse tipo de… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você estará mais sensível do que nunca, precisará de atenção, carinho, de alguém que lhe diga o quanto você é importante. O bom é que seu carisma estará brilhando e despertará atenções…

Dinheiro & Trabalho: Você tem muita força de vontade, tem qualidades de comando e gosta de liderar. Tudo isso está sendo observado, embora você não o perceba ainda. A rotina o aborrece e é por isso que algo novo deve… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O interesse que uma pessoa demonstrará irá motivá-lo a exibir o melhor de seus encantos. Deixe as aventuras de lado e tente desfrutar ao máximo os momentos que terá ao lado…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá transformar obstáculos em vantagens, receber dinheiro que chega a você de uma maneira sensacional, já que neste ciclo no seu signo, você poderá adquirir, mas também aumentar seus… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não perca tempo com opiniões desnecessárias quando se trata daquilo que você sente. O mais importante é que você se sinta feliz e amado. Atitudes preconceituosas apenas o manterão…

Dinheiro & Trabalho: Não entre em pânico se certas coisas parecerem estar erradas nas finanças. Tudo vai começar a melhorar no momento menos esperado. Você superará com êxito os problemas que possam ter… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia 02/02: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: De repente você pode estar interessado em uma pessoa que agora não deseja um relacionamento de amor, mas sim uma aventura, tome cuidado. Abra bem os olhos já que a realidade…

Dinheiro & Trabalho: O seu conhecimento e vontade de aprender lhe proporcionam bases sólidas, é precisamente isso que impressionará seus futuros empregadores. Com eles você irá longe na sua profissão, terá uma grande… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia 02/02: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não tolere nada só porque você agora se sente sozinho. A pessoa que agora se faz presente não é a ideal para você, não persista em algo que pode lhe magoar. O bom de conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de emprego será oferecida e você não vai ter muito o que pensar. As horas de se sentir reconhecido surgem no nível profissional. Seja grato a quem vai lhe estender a mão neste momento, mas… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você sentira atraído por alguém e isso o deixará ansioso para agradar, mas poderá ficar decepcionado se achar que seus esforços não são apreciados. Você tem uma imaginação poderosa…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, o caminho que agora terá pela frente é o certo. As coisas não têm sido fáceis e a luta para atingir o que lhe pedem o tornou mais forte na avaliação das pessoas que decidem. Você… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As boas vibrações fazem parte de uma dança em que vibrações positivas em seu signo colaboram para que um relacionamento fique forte ou se está solteiro, para que sua aura de atração…

Dinheiro & Trabalho: Um período em que tudo no trabalho será favorável para você. O futuro parece muito promissor, especialmente quando se trata de novas idéias e propostas que pode aplicar ou receber, e com as quais terá o… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você é calmo, controlado, amigável, popular e desapegado. Você prefere gostar de muitas pessoas do que amar apenas uma. Você vive de acordo com suas próprias regras e suas aventuras…

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira terá algumas mudanças. Você pode lucrar com algo que jamais pensou possível, mas que lhe apresentado de uma maneira casual. O dinheiro e os bens materiais são importantes para… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A porta que você abre hoje para o amor pode ser inesperada, mas também pode lhe causar mais de uma alegria. Se você se arrisca para conquistar a atenção dessa pessoa, o resultado…

Dinheiro & Trabalho: A boa sorte tende a se estabelecer no seu trabalho, acima de tudo uma nova remuneração é bem possível nesse ciclo agora. Com relação ao seu dinheiro, não compre coisas apenas para fazer as pessoas… Continue lendo o signo Capricórnio

