Horóscopo do Dia 02/04: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 02/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nestes dias pode estar percebendo que está muito próximo de alguém que ama e que o simples pensamento de perder ele pode acabar sendo pior do que esperava. Portanto, não pense…

Dinheiro & Trabalho: A partir de amanhã, no seu ambiente de trabalho, evite as pessoas negativas e que só enxergam os erros. Porque não é bem isso que está previsto para você. Neste ciclo a sorte estará…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se almeja conquistar alguém muito especial, deve seguir as regras do amor. Existem muitas maneiras de abrir a porta do coração dessa pessoa, mas apenas uma para fazê-lo corretamente…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, surgirá uma chance de mudar de emprego ou até mesmo a direção de sua carreira. Saiba entender e aproveitar essa boa vibração para colocar seus planos para funcionar. Neste…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Poderá ver nestes dias os frutos da sua paciência serem recompensados. Finalmente essa resposta positiva tão esperada, vai acontecer. Por isso é importante que entenda que, a partir…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um excelente dia para refletir e dedicar-se a uma série de compromissos pessoais que podem se tornar enormes. No trabalho, a partir de amanhã, seja você mesmo e busque…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Às vezes, no campo sentimental, a passivo-agressividade é a estratégia que as pessoas usam para se aproximarem de nós, porque carecem de outras ferramentas. Assim, perante as brincadeiras…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, a partir da segunda quinzena as coisas começarão a melhorar muito. Especialmente se você deseja iniciar um projeto, mudar de emprego ou se aventurar em algo diferente…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Desde que queira conquistar alguém que muito lhe interessa, deve mudar sua forma de agir. Só assim terá sucesso nos assuntos do coração. Este é um bom dia para refletir sobre a sua…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente o destino está pronto para lhe trazer as condições certas para o que tanto deseja profissionalmente. Seja para mudar de emprego ou conseguir um novo cargo, o importante é… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Para ter algo melhor e profundo a nível sentimental, precisa compartilhar mais momentos com essa pessoa que também está interessada em você. Tem que se abrir mais e deixá-lo…

Dinheiro & Trabalho: Não há esforço que leve a resultados se não for acompanhado de uma estratégia, e isso é o que possivelmente está lhe faltando neste momento. Assim, a força e a criatividade que você tem…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Desde que acredite que tudo no amor é possível, a sua vida pode mudar. Apenas pare de reprimir seu instinto natural e tente aproveitar mais o que uma pessoa em especial está gerando…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente se projetam grandes realizações no trabalho, você está em boa hora para saborear os frutos que seu esforço está dando. Aproveite para se sentar e admirar tudo o que conquistou…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Na área sentimental, mais do que qualquer avanço, a paciência com essa pessoa valerá a pena. É importante que neste momento saiba como retroceder quando a outra pessoa não tem…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho deve começar a se preparar para o que o aguarda nos próximos dias, que a propósito, será muito positivo. Ninguém melhor do que você é capaz de determinar até onde pode…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As estrelas avisam que a relação com essa pessoa evoluirá da maneira que sempre desejou. Em todos os relacionamentos, sempre há um momento em que se deve ser ciente do que…

Dinheiro & Trabalho: É hora de você começar a se planejar bem para um futuro muito melhor a nível de trabalho. Você está fazendo a coisa certa e alcançará grandes desafios se continuar na mesma linha. No plano… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se realmente está muito interessado em alguém, pode ser que sua abordagem esteja sendo um tanto intensa. Mesmo que saiba que essa pessoa é o amor da sua vida, ela ainda não o…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho chegou a hora de sair de uma certa zona de segurança. Portanto, anote o que você deve mudar e não se distraia, tudo que é novo a partir de hoje, deverá ser incluído na sua…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você quer iniciar um romance, se sentirá muito apaixonado, intenso e satisfeito com os sinais que recebe. Perceberá que terá em suas mãos a condição de ser feliz com essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional entrará em um ciclo de mudanças e se você conseguir se adaptar às novas condições, poderá se dar muito bem e aumentar seu prestígio. Além disso, surgirão dias…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A princípio, uma grande expectativa de romance começará a tomar forma em sua vida. Assim, em breve, você sentirá várias sensações ao lado de alguém que conhece e que não saberá…

Dinheiro & Trabalho: Você estará em um momento de crescimento no trabalho e suas aspirações marcharão conforme deseja. Haverá uma visão bem clara do que precisa ser feito, do que poderá conquistar e…Continue lendo o signo Peixes