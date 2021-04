Horóscopo do Dia 02/04: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 02/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você pode ter muito claro sobre o que significa estar perto de uma pessoa pela qual é apaixonado e que ama de várias maneiras. O amor se alimenta e pode acabar sendo fonte de atração…

Dinheiro & Trabalho: Terá bons momentos no âmbito laboral nos quais se projetam grandes realizações no trabalho, você está em boa hora para saborear os frutos que seu esforço está dando. Aproveite para se sentar e admirar tudo o que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

publicidade

Horóscopo do Dia TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A paciência com essa pessoa valerá a pena, mais do que qualquer avanço. Você tem que saber como retroceder quando a outra pessoa não tem certeza. Mostrando esse respeito, ganhará…

Dinheiro & Trabalho: Deve começar a se preparar para o que estará esperando por você nos próximos dias, que a propósito, serão muito positivos. Uma porta está se abrindo e em breve você receberá o contato com um convite ​​de uma empresa que… Continue lendo o signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Após a tempestade surgiu um arco-íris. Atrás desse lindo fenômeno você poderá descobrir algo um pouco melhor, a relação com essa pessoa evoluirá da maneira que sempre desejou…

Dinheiro & Trabalho: Se você anda se perguntando como poderá ser capaz de alcançar seus objetivos, vai aparecer uma pessoa que lhe dará uma oportunidade incrível. Será o trabalho dos seus sonhos que pode se tornar aquele que tanto… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Quando gosta de alguém, às vezes sua abordagem é muito intensa. Nesta ocasião, com essa pessoa, você deve moderar-se, pois corre o risco de assustá-la com o seu jeito. Sabe que essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de sair de uma certa zona de segurança no seu trabalho. Anote o que você deve mudar e não se distraia, tudo que é novo a partir de hoje, deverá ser incluído na sua rotina e estabelecer uma ordem de prioridades… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seus olhos podem mostrar sentimentos que seu coração não consegue ignorar. A maneira como você olha para a pessoa de quem gosta é decisiva. Só quando está realmente apaixonado…

Dinheiro & Trabalho: Você tem se concentrado em uma nova maneira de enfrentar os medos internos e externos no trabalho, e isso deu lugar a um equilíbrio de forças que trouxe resultados. A imaginação funciona tornando-se a fonte de um… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seus sonhos amorosos são em grande parte os que vão marcar esse desejo de mudança, transformação e alegrias, tudo vai acabar sendo possível na sua mente e na sua vida se…

Dinheiro & Trabalho: Tudo será um pouco mais direto no âmbito laboral e fará com que você enxergue a realidade de uma forma diferente. As esperanças que vem materializando serão as que o afastem de qualquer problema que surgir na empresa… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando você se sente tão próximo de alguém, o simples pensamento de perdê-lo pode acabar sendo pior do que esperava. Não pense no negativo, concentre-se no positivo que realmente…

Dinheiro & Trabalho: O local onde você trabalha é aquele que deve lhe proporcionar uma grande imaginação capaz de criar grandes projetos. É na área onde se desenvolve há tanto tempo que vai acabar sendo decisivo em muitos aspectos. Você… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Siga as regras do amor. Existem muitas maneiras de abrir essa porta, mas apenas uma para fazê-lo corretamente. Preste atenção à paciência, seja persistente, nobre e gentil. Não há atalhos…

Dinheiro & Trabalho: Se você já pensou em estudar para melhorar sua posição, agora é a hora. Mas lembre-se de que não poderá conquistar uma vitória merecida sem a força e a dedicação necessárias para alcançá-la. Enquanto os outros descansam… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Pronto você verá os frutos da sua paciência serem recompensados. Essa resposta positiva tão esperada, vai acontecer. É importante que entenda que, a partir de agora, essa relação…

Dinheiro & Trabalho: Será um fim de semana para refletir e dedicar-se a uma série de compromissos pessoais que podem se tornar enormes. É o momento de ser você mesmo e buscar uma alternativa para certos medos que guarda… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Perante as brincadeiras da pessoa que você está interessado, é melhor ter paciência e tolerância, ouvir e esquivar. Às vezes, a passivo-agressividade é a estratégia que as pessoas usam…

Dinheiro & Trabalho: O que você precisa fazer na sua vida é mudar certos horários e no trabalho, é onde está a principal solução e até com o teletrabalho tudo será possível. No início tudo pode parecer uma enorme montanha que você terá… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você quer ter sucesso nos assuntos do coração, precisa mudar sua estratégia. Este é um bom dia para refletir sobre a sua forma de se aproximar das pessoas que lhe interessam. Às…

Dinheiro & Trabalho: O local onde trabalhamos é uma ferramenta que atrai ou repele o sucesso. Hoje é um bom dia para considerar em usar a psicologia do espaço. Você tem que otimizar seu espaço de trabalho para que seja mais amigável… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Precisa compartilhar mais momentos com essa pessoa que também está interessada em você para ter algo melhor e profundo. Tem que se abrir mais e deixá-lo entrar mais em sua vida…

Dinheiro & Trabalho: A força e a criatividade que você tem investido no trabalho precisam de um sentido e de uma ordem. Não há esforço que leve a resultados se não for acompanhado de uma estratégia, e isso é exatamente o que está lhe faltando… Continue lendo o signo Peixes

OPORTUNIDADES// Inscrições para mais de 1 mil vagas de estágio na Caixa vão até dia 15