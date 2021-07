Horóscopo do Dia 02/07: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 02/07: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um companheiro interessante provavelmente tornará sua vida uma longa jornada prazerosa e divertida. Pode se afirmar que você se sentirá voando num céu sem nuvens.

Dinheiro & Trabalho: Apesar de haver indicações de bons ganhos, tenha muito cuidado com a forma como vai gastar o seu dinheiro, porque exageros podem causar mais de um problema. Está previsto um período… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este período astral que envolve seu signo aumenta a iniciativa de quem a todo custo deseja poder expressar o que sente toda vez que está perto de você.

Dinheiro & Trabalho: Você tem um grande potencial para atrair dinheiro, para criar situações favoráveis, mas que deve saber explorar adequadamente para ser bem-sucedido na sua área financeira. Acreditar é o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quem deve entrar em contato, enviar uma mensagem ou uma surpresa, com qualquer desculpa sem sentido aparente, quer se aproximar e conhecer você melhor.

Dinheiro & Trabalho: Este é um mês perfeito para pensar em fazer algo novo relacionado ao trabalho ou quem sabe, encontrar uma atividade agradável que também lhe permita ganhar dinheiro extra. Suas finanças se… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você deve se desfazer de quem não mostra o mesmo interesse. Não perca mais tempo com situações que não valem a pena e que não darão os frutos que deseja colher.

Dinheiro & Trabalho: Você superará os obstáculos que até agora se interpuseram entre seus desejos e suas possibilidades. Você sai de um problema e sua vida financeira volta a andar num ritmo constante de… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não pense que o mundo acaba, você deve deixar as coisas fluírem por si mesmas, não fique forçando, se alguém quiser sair da sua vida você deve deixá-lo ir.

Dinheiro & Trabalho: Prevê-se a possibilidade de entrar em uma situação bastante atraente e promissora nas finanças, portanto, mantenha a certeza que tudo vai mudar para melhor. No campo profissional, o que você… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste período astral você estará mais intuitivo do que nunca, vai se antecipar às coisas que vão acontecer na sua vida em todos os aspectos, especialmente nos relacionamentos.

Dinheiro & Trabalho: Neste período astral quando pensar nas suas finanças, saiba que é provável que receba um reforço importante que o ajudará a sair de certos problemas e permitirá que faça algumas… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você viverá momentos de reconciliação e uma nova oportunidade será dada ao relacionamento que os uniu.

Dinheiro & Trabalho: Um saldo bancário bastante positivo e saudável é o que se prevê para este mês no seu panorama astral, o que provavelmente inspirará confiança suficiente para arriscar a assumir uma compra… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Provável que esta semana cruze com alguém que pode se tornar importante em sua vida, ao mesmo tempo que alguém do passado fará todo o possível para se encontrar com você.

Dinheiro & Trabalho: Se no momento o dinheiro não está da maneira como gostaria, tenha um pouco mais de calma, saiba que rapidamente suas finanças alcançarão o nível que você precisa. Uma série de coincidências… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai curtir muito um encontro aparentemente por acaso, aproveite para conhecer melhor aquela pessoa, será uma conversa que vai motivar você a se encontrar mais vezes.

Dinheiro & Trabalho: As chances de adquirir um bem valioso se mostram muito boas. Este parece ser um momento agitado em termos financeiros, quando você poderá ter muitas coisas em suas mãos. Um passatempo ou… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não terá como ficar mais em segredo, já que alguém que adora você, mas que não se atreve a falar, de repente ficará mais carinhoso e atencioso do que nunca. Faça o jogo, use sua energia.

Dinheiro & Trabalho: Este dia se mostra como um bom augúrio para quem está precisando fortalecer o lado que envolve dinheiro. Durante os próximos dias a prudência será um fator importante no campo laboral… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para quem busca amor, uma situação feliz é indicada no front romântico com grandes momentos que não poderão ser comprados nem apagados da sua memória.

Dinheiro & Trabalho: Sua saúde financeira melhora consideravelmente e ajudará você a colocar algumas de suas ideias e sonhos em prática. Julho será um mês essencial para o nativo deste signo buscar novas… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: De repente você voltará a se interessar por aquela pessoa que passou pela sua vida há algum tempo, mas com quem teve absolutamente nada além de se conhecerem um pouco.

Dinheiro & Trabalho: Uma cena muda totalmente o que você tinha previsto em termos financeiros e uma acelerada na maneira como o dinheiro flui, soará como música em seus ouvidos. Uma nova função ou… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

