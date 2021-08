Horóscopo do Dia 02/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 02/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Esse nome que tem salvo no seu coração há muito tempo, vai se tornar o precursor de algo muito bonito que está prestes a entrar em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Em qualquer trabalho, sempre podem surgir dificuldades que você resolverá perfeitamente com alguns esforços extras. É agora ou nunca, mostre tudo o que vale e do que é capaz. Um excelente período de desafios espera por… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você estará sentindo o amor por essa pessoa de uma maneira como nunca experimentou até agora. Uma espécie de raio de energia que o tocará completamente.

Dinheiro & Trabalho: No âmbito do trabalho, entrará num momento em que você começará a ver algumas de suas expectativas sendo atendidas, poderá enfrentar grandes desafios sem muito esforço. Vai lhe custar menos obter aquele resultado… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Vai ver os frutos da sua paciência serem recompensados. Esse tão desejado sim, o encontro que você quer…Eles vão acontecer.

Dinheiro & Trabalho: É possível que no trabalho tenha que enfrentar alguém como você, que queira assumir a liderança dos projetos que tem em mãos. Talvez seja melhor que não o veja como um inimigo, mas como a pessoa que pode se tornar um… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para abrir a porta desse coração existem muitas maneiras, mas apenas uma para fazê-lo corretamente. Siga as regras do amor. Preste atenção à paciência, seja persistente, nobre e gentil.

Dinheiro & Trabalho: Você conseguiu criar uma mudança radical em seu trabalho. Seu desejo de ser o melhor em tudo criou uma escola e impulsionou seus colegas a se sentirem parte de um todo que pode crescer, talvez você acabe descobrindo… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma das principais virtudes de quem está apaixonado é, acima de tudo, a capacidade de esperar. A paciência rende seus frutos, mais do que persistência ou chantagem.

Dinheiro & Trabalho: Você pode descobrir que é muito mais forte do que pensava. Com a chegada de novos desafios ou de um trabalho que o condicionará, estará preparado para se sentir mais motivado e melhorar as suas condições em todos… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você quer ter sucesso com alguém que lhe interessa, precisa mudar sua estratégia. Este é um bom dia para refletir sobre a sua forma de se aproximar dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Talvez comece a perceber que passagem do tempo não o faz sentir-se imensamente feliz nesse trabalho que se tornou uma rotina. É preciso se aventurar em uma mudança que virá para dar uma guinada na sua carreira… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pode ser que essa pessoa de quem gosta ainda seja um mistério para você. Ainda não entende por que está interessado por ela, porque vai além do comum das pessoas por quem costuma se interessar.

Dinheiro & Trabalho: Se você anda desejando muito ter sucesso em breve na sua vida, não se apresse, ainda não chegou ao ponto que precisa para que tudo comece a correr como planejado. O trabalho está indo bem, a equipe na qual se… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No estilo de amar de cada signo é que está o saber de como abordar melhor alguém que lhe interessa. Sua abordagem poderá ser uma das mais intensas.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade que procurava para trazer à luz o seu profissionalismo, ganhando mais credibilidade e estima por parte dos superiores. Vai ser um momento muito favorável para as finanças. Você vai ficar… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você tem muito amor para dar e receber, é hora de que o entregue a essa pessoa que se declarou e comece a vê-lo de uma forma diferente. Seus sonhos sentimentais chegam para ficar.

Dinheiro & Trabalho: Sem medo de nada, você pode iniciar um novo projeto que acabe sendo o vencedor. É o momento que esperava para trabalhar em algo pelo qual você é apaixonado e que acabará gerando o dinheiro que deseja. Saberá trabalhar… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É impossível ter um relacionamento romântico sem ter pensado sobre isso antes ou esperado que chegasse à sua vida mudando tudo. É um ciclo quase infinito.

Dinheiro & Trabalho: Você gosta de trabalhar e não precisa de ninguém que lhe diga o que fazer e o faz de tal maneira que acabará procurando uma alternativa para certos novos desafios pessoais. Uma forma de enfrentar algo que o apaixona… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste dia poderá perceber a sorte que tem, em cada um de seus passos você tem sido acompanhado por uma pessoa muito especial. Vai se permitir sentir-se muito melhor ao lado dela.

Dinheiro & Trabalho: Investir tempo fazendo o que você gosta ou dedicar um esforço significativo ao que o deixa imensamente feliz será uma de suas prioridades na área profissional. Gastar menos é a chave para gerar mais e mais… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Deixe o passado para trás e foque no presente. Neste momento o amor está batendo à sua porta, entrará em um novo ciclo sentimental, onde vai parecer que tudo se detém e começa a fluir.

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente terá que trabalhar mais algumas horas para terminar um projeto que pode lhe trazer grandes alegrias e que de certa forma terminará em sucesso, como você planejou. Tente fazer com que tudo corra como… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

