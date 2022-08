Horóscopo do Dia 02/08: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 02/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 02/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você está amando alguém em segredo, seja corajoso e arrisque-se, deixe-se levar por esse sentimento tão incrível. Portanto, não seja tímido, faça com que essa pessoa que você tanto…

Dinheiro & Trabalho: Agora você está em um bom momento no campo profissional e a recompensa pode vir de uma promoção. A princípio pode ser que tenha um pouco de medo de ter que assumir mais responsabilidades… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Vai poder entrar em uma grande fase no que se refere aos assuntos do coração. Em um encontro de amigos vai conhecer uma nova pessoa pela qual se sentirá atraído. A princípio, ela trocará…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o bom momento no qual entrará. Você terá a tenacidade e a perseverança para alcançar seus objetivos profissionais e tudo isso será muito valorizado pelos superiores. Dessa forma vai conseguir… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: De antemão sua segurança permitirá que você aproveite a energia que este novo período sentimental traz. Desse modo, poderá ajustar o rumo para ir onde seu coração realmente…

Dinheiro & Trabalho: Vão lhe apresentar ou talvez já estejam a caminho novas oportunidades no trabalho que o deixarão muito animado. Assim, mesmo que tenha algumas dúvidas sua ambição profissional aumentará e… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É muito provável que você fique cativado com uma nova oportunidade de amor que surgirá em seu caminho. Essa pessoa que conhecerá vai trazer alegria à sua vida. Dessa forma vai…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, tudo será ótimo para você no trabalho, pois vai experimentar mudanças positivas a partir desta semana. Pode ser desde uma nova proposta até uma transferência ou uma… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você terá a ajuda dos astros para esclarecer certas dúvidas sobre suas emoções. Ainda mais, que a pessoa que gosta parece um pouco fria. Na realidade ela é um pouco tímida e não demonstra…

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje poderá sentir-se com força para delinear aqueles projetos e ambições profissionais pelos quais vem trabalhando tanto. Agora você pode estabelecer os canais certos para… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nos assuntos sentimentais, terá ótimos dias pela frente. Pode ser contatado por alguém que vai deslumbrá-lo e parece que também ficará muito interessado em você. Contudo, dúvidas…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente você está em um período muito positivo para iniciar aquele projeto que está em sua mente. Também está no momento certo para consolidar laços, seja no nível de negócios ou de trabalho… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com alguém que você gosta pode começar a viver um excelente momento sentimental. Além de uma grande amizade, essa pessoa é uma boa companhia e confiável. Pode contar seus…

Dinheiro & Trabalho: Este mês promete ser bom no trabalho, você se mostrará muito eficaz e contribuirá com muitas boas ideias. Dessa forma poderá se destacar ainda mais entre seus colegas e seus superiores que… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, dias intensos o aguardam e, nos quais os sentimentos estarão à flor da pele. Desse modo, se você está completamente apaixonado e deseja que essa relação se consolide, terá…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias as estrelas o encorajam a tomar decisões que você vem adiando há muito tempo relacionadas com o trabalho. Assim, é possível que comece a pensar muito no futuro, especialmente… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É hora de assumir alguns sentimentos que estão entrando em sua vida e fazê-lo em prol de um futuro promissor. Portanto, se ama essa pessoa, continue avançando e faça-o com a certeza…

Dinheiro & Trabalho: Às vezes começar em um novo emprego requer um tempo de adaptação. Se este for o seu caso, não se preocupe com o que vai acontecer. Pois a partir de agora as coisas vão correr muito… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ao lado dessa pessoa, a grandeza de seus sonhos secretos se materializará com um amor que quebrará todas as barreiras. Assim, poderá se encontrar diretamente cara a cara com…

Dinheiro & Trabalho: Se você está esperando mudanças no trabalho, em algumas semanas, pode haver algo muito positivo. Neste exato momento está começando a tomar forma. Portanto, comece a se preparar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Agora é importante que de uma forma ou de outra você torne seus sonhos mais íntimos e profundos em realidade. Quando você está ao lado dessa pessoa percebe que é capaz de lhe dizer…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, você receberá um grande impulso das estrelas que lhe permitirá enfrentar com sucesso situações difíceis no trabalho. Também vai se adaptar perfeitamente a certas mudanças… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste mês poderá avançar a toda velocidade durante um período em que o amor por alguém marcará um papel importante. Desse modo, você poderá viver intensamente uma série…