Horóscopo do Dia 02/10: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 02/10: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor virá sem se anunciar ou pedir permissão. Tudo vai acontecer devagarinho, mas com segurança, você vai perceber a presença dessa pessoa na sua vida quando tudo que imaginava…

Dinheiro & Trabalho: Neste longo ciclo você estará protegido contra flutuações imprevistas nas finanças, tudo irá se resolvendo positivamente e você sairá sem problemas de qualquer adversidade. Seus problemas e… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Surgira uma pessoa em sua vida, com a qual perceberá sensações diferentes e uma inexplicável mudança de comportamento com relação a tudo. A única coisa que podemos adiantar…

Dinheiro & Trabalho: Há a possibilidade de entrar em um negócio com alguém conhecido e de confiança, o tempo que você dedicar para esse fim será muito útil porque essa oferta começará a se tornar lucrativa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você vai ficar muito entusiasmado com uma pessoa que logo irá conhecer, mas ela não parecerá responder como você acha que deveria. O único que podemos dizer é que precisará ter…

Dinheiro & Trabalho: Não tenha mais dúvidas sobre sua capacidade ou talento para empreender qualquer coisa que lhe permita progredir, como será o caso de uma oferta que provavelmente receberá de alguém… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você não está dando a devida atenção a uma pessoa que sempre está aparecendo em seu caminho. Pare de pensar que nada dá certo para você no amor, porque com essa atitude está…

Dinheiro & Trabalho: Um bom dinheiro deve entrar nos próximos dias, mas mantenha um controle estrito de suas despesas, se acostume a poupar e você verá como ele se multiplicará rapidamente. No trabalho concentre-se… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Mesmo que você não confie na sua capacidade de agradar, de atrair uma pessoa que goste, de agora em diante as coisas vão melhorar, porque em vez de você atrair alguém, é ela que…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá a partir de agora estabilizar a sua situação financeira, excelentes resultados estão aparecendo no seu signo, mas embora pareça contraditório, não coloque o material em primeiro… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você deverá de entrar em um jogo de sedução interminável, que vai deixar você impaciente, mas que deve terminar rapidamente, quando essa pessoa o surpreenderá com uma…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, tenha um pouco mais de paciência e controle para coletar os frutos dessa nova etapa de trabalho que começou há pouco. Num desses empregos atuais você terá de… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém que volta e meia aparece em sua vida o fará mudar sua rotina e se preparar para uma jornada mais do que emocionante. Com ela serão dias de muitas emoções, surpresas e…

Dinheiro & Trabalho: As interrupções no seu caminho em busca da prosperidade financeira aos poucos ficam em segundo plano. Você tem um futuro brilhante pela frente, esvazie a mente de tudo que é superficial e… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Antes de obter a resposta que espera no amor, terá que esperar mais um pouco. A pessoa que você gosta vai demorar para decidir, seria melhor se você colocar mais alegria, carinho…

Dinheiro & Trabalho: As dificuldades começam a ficar para atrás e os problemas a serem resolvidos. Os cofres da sorte começam a se abrir no seu signo e o que você se propõe a alcançar será realizado, basta manter… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Aproveite esta semana em que poderá se encontrar com quem gosta, para colocar em funcionamento todo seu magnetismo e energia na arte do amor e da sedução. Não duvide em ir…

Dinheiro & Trabalho: Boa época para negócios, uma boa ideia dará lucro. Algo novo que nasce de você e tem tudo para dar certo, será uma questão de não perder o entusiasmo inicial e aplicar todo seu tempo e energia… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Durante os próximos dias você vai conhecer novas pessoas e numa delas estará quem pode ser o grande amor da sua vida. Você irá reconhecer pela maneira como ela vai se movimentar…

Dinheiro & Trabalho: Com o início deste mês começa uma transformação total ao seu redor e você notará como as portas que foram fechadas se abrem e já em alguns dias surgirá a oportunidade de um novo negócio, algo… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um novo relacionamento é previsto no seu horóscopo, o romance vem de encontro a você mais uma vez, portanto, não tema em iniciar uma nova etapa. Será uma bela pessoa que o…

Dinheiro & Trabalho: Surgirão durante este ciclo da prosperidade no seu signo, novas possibilidades e fontes de renda, que pode ser uma ocupação extra fora do horário de trabalho com todas as chances de vir a… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É um mês em que seu poder de atração será extraordinário, sua maneira de falar, de se expressar mexerá com alguém que nunca deu sinais de ter algum interesse por você, mas que agora…