Horóscopo do Dia 03/05: previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 03/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua atração e sensualidade serão peculiares nestes dias de maio que agora começa. O amor é algo inato em você, não concebe um momento sem estar com alguém, e essa pessoa você…

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, você se sentirá muito motivado, porque com os resultado que começarão a surgir, verá tudo claramente, o caminho para chegar aonde quer ir se mostra mais plano e reto do que…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No seu relacionamento longe ficarão as discussões por qualquer motivo e brigas, que agora serão encaradas com serenidade e até uma certa sabedoria. Para quem está solteiro, tudo…

Dinheiro & Trabalho: Há novidades no seu horóscopo que mostram que você será bem-sucedido, junto com uma sensação da vertigem, por algo novo que deve acontecer na sua profissão. Um período que marca o…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não espere mais, o momento no seu signo é positivo, lembre-se que você sempre pode dar o passo necessário para convencer a pessoa do seu interesse de que juntos podem iniciar algo…

Dinheiro & Trabalho: Sua determinação em fazer que tudo ande da forma que se espera vai render frutos. No trabalho você descobrirá que pode passar de uma situação aparentemente delicada para outra em que se sentirá…

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não terá que fazer mágica para que a alegria sorria para você. Logo poderá desfrutar de dias muito emocionantes e você fará todo o possível para estar todo momento ao seu lado. Esse…

Dinheiro & Trabalho: Seu signo está agora em uma fase muito intuitiva, especialmente nas relações humanas, que deve saber aplicar no seu local de trabalho. Você deve tirar proveito dessas junções e ir diretamente para…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Esqueça o que aconteceu até agora, é possível encontrar o verdadeiro caminho para a felicidade, mantenha a energia e entusiasmo em alta, porque o melhor ainda está por vir. É alguém…

Dinheiro & Trabalho: Um período marcado pelo trabalho intenso, que aumentará muito suas expectativas de crescimento, onde sua dedicação será recompensada. Algo novo está sendo considerado para você, e é bom, mas…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Segure-se pelas surpresas que podem surgir no amor, pelo sentimento forte que receberá. Não dê ouvidos aos comentários que têm origem na inveja e na maldade. O amor sorri…

Dinheiro & Trabalho: Movimentos favoráveis nas finanças, portanto não se preocupe em demasia com as coisas que você ainda precisa resolver, porque as soluções vêm. Hoje afaste-se de qualquer conflito no trabalho, de…

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Quem deve convidá-lo para sair, vai querer fazer uma declaração porque gosta de você há algum tempo. Não tome isso como algo ruim e nem o veja como um compromisso a ser assumido…

Dinheiro & Trabalho: Assuma a possibilidade de que surjam mudanças bastante positivas em sua rotina diária de trabalho. Dedique-se às tarefas que o ajudem a fazer a diferença na maneira como você lida e as…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para que tenha o amor, às vezes é apenas uma questão de ver o mundo com olhos diferentes e começar a enxergar além do habitual. Mais ainda que a vida sorri para você e o empurra…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente você conseguirá as confirmações que aguardava, seu campo profissional se expande tendo a possibilidade de fazer duas atividades ao mesmo tempo. Deve aproveitar este período para plantar…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está em um ciclo de definições sentimentais, e nesse período deve se encontrar com alguém de sentimentos nobres, mas que por enquanto não estará muito preocupado em manter…

Dinheiro & Trabalho: Com uma atitude correta e inesperada da outra parte você resolverá um problema de incompreensão no trabalho e estará de volta na posição que merece. É hora das conquistas, você poderá avançar com…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Ainda que não o perceba, há um plano em andamento e, para que sua felicidade seja completa, apenas deve esperar mais um pouco. No momento certo, confie no seu coração, porque…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite o seu potencial para se destacar e se mover rumo ao sucesso. Com a chegada do novo mês, também é inaugurada uma nova etapa profissional. Chegou o momento de repensar as coisas, parar…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua presença e encanto natural não passarão despercebidos para uma pessoa em especial. Haverá uma possibilidade interessante de conhecê-la melhor, não a deixe passar por nada…

Dinheiro & Trabalho: Devido aos seus conhecimentos numa determinada área, talvez lhe ofereçam participação em um negócio que, se você cuidar bem dele, poderá lhe dar um grande alivio e solução para os problemas…

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Terá pela frente dias maravilhosos em que a cada momento se sentirá mais apaixonado. O chamado do coração será irresistível assim como alguém que passará a se tornar o motivo de…

Dinheiro & Trabalho: Tudo evolui ao seu redor, você perceberá algumas novidades que o deixarão empolgado, mas que precisará se adaptar rapidamente e não encontrará nenhum obstáculo para impedi-lo. Agora sim que…

